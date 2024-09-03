عملية مشتركة.. المقاومة تضرب بالهاون محور تقدم جيش الاحتلال في حي الزيتون (فيديو)

نشر الإعلام العسكري لكتائب المجاهدين-الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية- مقاطع مصورة لما قال إنه “استهداف محور تقدم العدو في حي الزيتون بقذائف الهاون 60 ملم”.

وقالت الكتائب في منشورها عبر تليغرام، أن هذه العملية في مدينة غزة تأتي بالاشتراك مع لواء العامودي بكتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري التابع لحركة فتح.

يأتي هذا في ظل مواصلة فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لآلة الحرب الإسرائيلية التي اجتاحت غزة بعد عملية طوفان الأقصى، في أتون عدوان متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أودى بحياة أكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، فضلًا عن الدمار الهائل الذي أصاب البنى التحتية المدنية في عموم القطاع، إضافة للتسبب بمجاعة كارثية بحسب منظمات إنسانية أممية ودولية.