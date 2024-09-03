“فشلتم وتحاولون قتلنا”.. القسام تنشر الرسالة الأخيرة للأسير القتيل أوري دانينو (فيديو)

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيديو للأسير أوري دانينو، الذي كان من بين 6 أسرى عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثثهم الأحد الماضي في قطاع غزة.

وقال دانينو في الفيديو، الذي نشر مساء الثلاثاء، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فشلت في حماية الأسرى خلال هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفا أنهم يحاولون قتلهم الواحد تلو الآخر خلال محاولات الإنقاذ الفاشلة والقصف من الجو.

وطالب دانينو الإسرائيليين بعمل كل شيء ممكن لإعادتهم إلى بيوتهم أحياء، قائلا “بهذه الوتيرة، لن يبقى أحد (من الأسرى) على قيد الحياة”.

ونشرت كتائب القسام، أمس الاثنين، فيديو للأسيرة عيدان يروشلمي، التي كانت جثتها أيضا من بين من عُثر عليهم، الأحد الماضي.

وطالبت عيدان في الفيديو نتنياهو وحكومته ببذل الجهود اللازمة للإفراج عنها وعن باقي الأسرى، قائلة إنه أطلق سراح أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل أسير إسرائيلي واحد في صفقة جلعاد شاليط.

وتساءلت عيدان “هل أنا أقل قيمة؟”.

وحمّل أبو عبيدة -الناطق العسكري باسم كتائب القسام- نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الستة.

وقال أبو عبيدة، أمس الاثنين، إن “نتنياهو تعمّد تعطيل أيّ صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة”، مضيفا أن جيش الاحتلال “قتل العشرات منهم عبر القصف الجوي المباشر”.

وأوضح أنه “بعد حادثة النصيرات، صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بشأن التعامل معهم في حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم”.

وأكد أبو عبيدة أن “إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة تبادل سيعني عودتهم إلى أهلهم في توابيت، وعلى عوائلهم الاختيار بين أن يكونوا قتلى أو أحياء”.