قوات الاحتلال تواصل هدم البنية التحتية وتجريفها وتنكل بفلسطينيين في الضفة الغربية (فيديو)

دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من الآليات إلى مخيم طولكرم في الضفة الغربية الذي فرضت عليه حصارا مشددا ومنع التجول، وحظرت على المواطنين التنقل، وسط إطلاق للأعيرة النارية بشكل عشوائي، مع سماع أصوات انفجارات داخل حارات المخيم.

وواصلت جرافات الاحتلال الثقيلة، اليوم الثلاثاء، أعمال تجريف وتدمير الشوارع والبنية التحتية في أزقة المخيم المدمرة من الاقتحامات السابقة له، وتركزت في حارات الحمام والسوالمة والربايعة والبلاونة، وشارع الخدمات، وطالت الشوادر وأجزاء واسعة من جدران وأسوار وأبواب المحال التجارية والمنازل بوجود أصحابها داخلها مما عرضهم للخطر.

وتضررت خلال هذا العدوان شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، ما أدى إلى انقطاعها وحدوث تشويش في شبكات الإنترنت.

انتشار الآليات وفرض الحصار

وتزامن ذلك مع انتشار عشرات من جنود الاحتلال في أحياء عدّة من المخيم، وقناصته على أسطح البنايات العالية، مع تحليق طائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض، ولم يفارق سماء المدينة منذ لحظة الاقتحام الأولى ظهر أمس الاثنين.

وحاصرت آليات الاحتلال مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي ومستشفى الإسراء التخصصي، وتعرقل تنقل مركبات الاسعاف وتوقف مركبات الإسعاف وتفتشها وتدقّق في هُويات طواقمها ومن تقلّه داخل المركبة من المرضى.

ونشرت قوات الاحتلال آلياتها في عدد من مفارق المدينة، وشملت الحي الشرقي وشارع الحدادين ودوار شويكة وشارع القدس المفتوحة وشارع نابلس المحاذي لمدخل المخيم الشمالي.

واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وداهمت أحد المنازل بعد محاصرته وسط إطلاق القنابل الصوتية، وواصلت إغلاق بوابتي جسر جبارة عند المدخل الجنوبي لمدينة طولكرم في الاتجاهين لليوم الثاني على التوالي، ومنعت المركبات من المرور.

سقوط عشرات الشهداء والمصابين

وأسفر العدوان الإسرائيلي، على الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي، عن استشهاد 31 مواطنا، بينهم 18 شخصًا في محافظة جنين، و6 أشخاص في طولكرم، و4 أشخاص في طوباس، 3 أفراد في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 683 شهيدًا.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة عمليات الاعتقال في الضفة منذ إعلان الاحتلال الحملة العسكرية الأخيرة بلغت نحو 130 حالة اعتقال، مع التأكيد أن هذه الإحصائية تشمل الحالات المؤكدة لدى المؤسسات فقط، في ظل عدم القدرة على معرفة حصيلة الاعتقالات النهائية في جنين التي تقدر بالعشرات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي كما ورد في البيان، أكثر من عشرة آلاف و400 فلسطيني من الضّفة، بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأظهر مقطع متداول اعتداء قوات الاحتلال على مواطنين في ملعب ببلدة الظاهرية جنوبي الخليل.

العملية العسكرية ضد الضفة الغربية

كانت إسرائيل بدأت، الأربعاء الماضي، واحدة من أكبر عملياتها العسكرية في الضفة منذ 2002، زاعمة أن “جماعات مسلحة مدعومة من إيران تخطط لمهاجمة أهداف مدنية”.

وشارك مئات الجنود مدعومين بطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر في العملية التي تسببت في أضرار جسيمة للمنازل والبنية التحتية في جنين ومخيم اللاجئين المزدحم المجاور للمدينة.

ودفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات بلغت 23 كتيبة أي ضعف عدد القوات المتمركزة في غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأسفرت العملية الإسرائيلية عن تخريب 70% من شبكة الطرق وانهيار خطوط التيار الكهربائي، فيما حوصرت المستشفيات وأخرجت من الخدمة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هدمت بئرا في خربة خلة الطيران شرق بلدة الظاهرية، وأن الخربة تتعرض بشكل متواصل لمضايقات قوات الاحتلال والمستعمرين، المتمثلة في هدم خيامهم ومساكنهم، والاعتداء عليهم، وملاحقتهم ومنعهم من العمل في أراضيهم الزراعية.