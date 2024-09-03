لابيد: نتنياهو قلق من “محور بن غفير سموتريتش” وليس محور فيلادلفيا

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن ما يقلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس محور فيلادلفيا، بل محور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش.

“خدعة سياسيّة”

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن لابيد قوله إن تصريحات رئيس الوزراء عن أهميّة البقاء في محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر “خدعة سياسيّة لا تمتّ للواقع بصلة”.

وأضاف لابيد أنّ ما يقلق نتنياهو هو “محور بن غفير سموتريتش”. ولفت إلى أن رئيس الوزراء “يتنصّل من المسؤوليّة عن الفشل الأكثر فظاعة في تاريخ البلاد، وتحدّث وكأنّ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لم يحدث في عهده”.

بدوره، قال عضو الكنيست والوزير السابق بحكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت إن نتنياهو جعل من محور فيلادلفيا حجر الزاوية لأمن إسرائيل، مشيرًا إلى وجود حلول عملية لمنع التهريب عبر الأنفاق في تلك المنطقة.

قضية مصيرية

في المقابل نقلت هيئة البث عن وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي قوله إن استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا يعتبر “قضيّة مصيرية” لأن من شأن ذلك منع حركة حماس من ترميم قوتها مجددا.

وكان نتنياهو قد جدد في مؤتمر صحفي أمس الاثنين التأكيد على أن موقفه ثابت بشأن محور فيلادلفيا ولن يتغير، وأن تل أبيب لن تنسحب منه على الإطلاق.

ورأى نتنياهو أن هذا المحور هو أنبوب الأكسجين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويجب قطعه، معتبرا أن خروج الجيش منه جعل غزة مصدر تهديد كبير لإسرائيل، وكان بمثابة فتح الطريق لدخول الأسلحة وغيرها إلى حماس.

ويرى مفاوضون إسرائيليون ومعارضون وأهالي الأسرى في غزة، أن موقف نتنياهو يقوّض فرص التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.