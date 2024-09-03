مصر ترد على اتهامات نتنياهو وتحمله عواقب تصريحاته.. ما القصة؟

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، رفضها التام لتصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واعتبرتها محاولة لعرقلة التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة ولصفقة تبادل الأسرى، ولعرقلة الوساطة المصرية القطرية الأمريكية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، غداة تصريحات أدلى بها نتنياهو بشأن تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر رغم رفض القاهرة المتكرر، زاعما أن تسليح حركة المقاومة الإسلامية “حماس” يأتي عبر الحدود المصرية، وهو ما تنفيه مصر.

وقالت الخارجية المصرية إنها “تعرب عن رفضها التام لتصريحات نتنياهو التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تؤديها مصر وقطر والولايات المتحدة”.

وأكدت الخارجية في البيان “رفض مصر كل المزاعم التي يتناولها المسؤولون الإسرائيليون في هذا الشأن”.

وحمّلت “الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية، وتؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة”.

اتهامات نتنياهو

وأمس الاثنين، قال نتنياهو إن تحقيق أهداف الحرب على غزة يمر عبر محور فيلادلفيا، مشددا على أن تل أبيب لن تنسحب منه على الإطلاق.

وأضاف “في اللحظة التي غادرنا فيها ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر لم يكن لدينا أي حاجز أمام التسلل الهائل للأسلحة والمواد الحربية والآلات اللازمة لتصنيع الصواريخ، والآلات اللازمة لحفر الأنفاق”.

وأردف “كل ذلك تحت رعاية إيران، وتوجيه إيران وتمويلها. كل الأشياء التي تراها هنا دخلت، أصبحت غزة تهديدًا هائلا لدولة إسرائيل لأنه لم يكن هناك حاجز (على ممر فيلادلفيا) هذا ما حدث”.

قطر تتضامن مع مصر

في السياق، أعربت دولة قطر عن “تضامنها التام” مع مصر ورفضها “تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي التي حاول من خلالها الزج باسمها لتشتيت الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة جهود الوساطة المشتركة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين”.

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن “نهج الاحتلال الإسرائيلي القائم على محاولة تزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام العالمي بتكرار الأكاذيب والأباطيل، سيقود في نهاية المطاف إلى وأد جهود السلام، وتوسعة دائرة العنف في المنطقة”.

بيان : قطر تعرب عن تضامنها التام مع مصر بشأن تصريحات مرفوضة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/k7I5TWisxo — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 3, 2024

الأردن: تصريح نتنياهو بشأن مصر “مزاعم كاذبة”

في السياق، رفضت الخارجية الأردنية تصريحات نتنياهو التي زعم فيها أن مصر غضت الطرف عن تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر محور فيلادلفيا جنوبي القطاع، واعتبرتها مزاعم كاذبة تعرقل مفاوضات تبادل الأسرى.

وأعربت الوزارة في بيان عن رفضها تصريحات نتنياهو بشأن معبر فيلادلفيا، مشيرة إلى أنها مزاعم لا أساس لها، تستهدف عرقلة جهود وساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، رفضها كل المزاعم التي يروج لها مسؤولون إسرائيليون في محاولات عبثية لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلتين. وأكدت أن هذه المزاعم تمثل تحريضاً مداناً وتزيد من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. ورفضت الوزارة في هذا… pic.twitter.com/CK7UiHwUJn — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) September 3, 2024

وأكدت الوزارة “تضامن المملكة الكامل مع مصر في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية ودعمها موقف القاهرة في هذا السياق”، محمّلة الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك المزاعم، وفق البيان ذاته.