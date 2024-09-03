سياسة|الولايات المتحدة

مع بداية العام الدراسي.. مظاهرة أمام جامعة كولومبيا تضامنا مع غزة واعتقال طالبين (فيديو)

جامعة كولومبيا شرطة نيويورك متظاهر
عناصر من شرطة نيويورك تعتقل محتجا خلال مشاركته في مظاهرة أمام جامعة كولومبيا (رويترز)
3/9/2024-|آخر تحديث: 3/9/202410:26 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال تجمع “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في جامعة كولومبيا الأمريكية إن شرطة مدينة نيويورك اعتقلت طالبين خارج إحدى بوابات الجامعة، خلال مشاركتهما في مظاهرة بوقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتظاهر عشرات الطلاب من الجامعة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، وكتب تجمع “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في الجامعة على منصة (إكس) أنه بينما يبدأ العام الدراسي “هناك طلاب في قطاع غزة بدون جامعات”.

وأضافوا أن مظاهرات اليوم مجرد بداية، ولن يتوقفوا حتى تسحب الجامعة استثماراتها من نظام الإبادة الجماعية، وأكدوا أن الاستثمار في شركات تصنيع الأسلحة يعد بمنزلة تواطؤ في الإبادة الجماعية.

واستقالت الرئيسة السابقة للجامعة نعمت شفيق في أغسطس/آب الماضي بعد انتقادات واسعة لاستدعائها الشرطة لاعتقال طلبة شاركوا في المظاهرات المناصرة لفلسطين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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