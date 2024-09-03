مع بداية العام الدراسي.. مظاهرة أمام جامعة كولومبيا تضامنا مع غزة واعتقال طالبين (فيديو)

قال تجمع “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في جامعة كولومبيا الأمريكية إن شرطة مدينة نيويورك اعتقلت طالبين خارج إحدى بوابات الجامعة، خلال مشاركتهما في مظاهرة بوقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

NYPD arrested two Columbia University students outside of Barnard gates. Officers were extremely aggressive with students, shoving protestors against the barricades. One officer was cited for using excessive force against a student. #Picket4Palestine pic.twitter.com/v37UoMeGHN — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) September 3, 2024

وتظاهر عشرات الطلاب من الجامعة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، وكتب تجمع “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في الجامعة على منصة (إكس) أنه بينما يبدأ العام الدراسي “هناك طلاب في قطاع غزة بدون جامعات”.

وأضافوا أن مظاهرات اليوم مجرد بداية، ولن يتوقفوا حتى تسحب الجامعة استثماراتها من نظام الإبادة الجماعية، وأكدوا أن الاستثمار في شركات تصنيع الأسلحة يعد بمنزلة تواطؤ في الإبادة الجماعية.

https://t.co/V1J6cm29e0 — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) September 3, 2024

واستقالت الرئيسة السابقة للجامعة نعمت شفيق في أغسطس/آب الماضي بعد انتقادات واسعة لاستدعائها الشرطة لاعتقال طلبة شاركوا في المظاهرات المناصرة لفلسطين.