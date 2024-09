مع بداية العام الدراسي.. مظاهرة أمام جامعة كولومبيا تضامنا مع غزة واعتقال طالبين (فيديو)

قال تجمع “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” في جامعة كولومبيا الأمريكية إن شرطة مدينة نيويورك اعتقلت طالبين خارج إحدى بوابات الجامعة، خلال مشاركتهما في مظاهرة بوقف الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

NYPD arrested two Columbia University students outside of Barnard gates. Officers were extremely aggressive with students, shoving protestors against the barricades. One officer was cited for using excessive force against a student. #Picket4Palestine pic.twitter.com/v37UoMeGHN

— Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) September 3, 2024