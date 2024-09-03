“نقابلكم بالطريقة التي تستحقونها”.. لحظة الاعتداء على جنديين أمريكيين في تركيا (شاهد)

أعلنت السلطات التركية، الاثنين، توقيف 15 شخصًا لاعتدائهم على جنديين من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس واسب) في مدينة إزمير على الساحل الغربي للبلاد.

وقال مكتب حاكم إزمير في بيان إن “جنديين أمريكيين يرتديان ملابس مدنية تعرضا لاعتداء جسدي من قبل مجموعة من 15 شخصًا أعضاء في اتحاد الشباب التركي”.

وأضاف أن 5 جنود أمريكيين انضموا للواقعة بعد رؤية ما جرى وإن الشرطة تدخّلت. وأنه تم اعتقال جميع المهاجمين وعددهم 15 وفُتح تحقيق في الأمر.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن واشنطن “منزعجة” بسبب الهجوم، لكنه أضاف أن البيت الأبيض “يقدر أن الشرطة التركية تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وتحاسب المسؤولين عنها”.

والجنديان اللذان تعرضا للاعتداء يخدمان على متن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس واسب” وهي سفينة هجومية برمائية، تزور إزمير منذ الأول من سبتمبر/أيلول.

وقالت السفارة الأمريكية في تركيا عبر منصة إكس “بوسعنا أن نؤكد صحة التقارير التي تفيد بأن جنديين أمريكيين من عداد طاقم السفينة يو إس إس واسب تعرضا لهجوم في إزمير اليوم وهما الآن آمنان. نشكر السلطات التركية على استجابتها السريعة، والتحقيق جارٍ”.

USS Wasp’te görevli ABD’li askeri personelin bugün İzmir’de saldırıya maruz kaldığını ve şu an güvende olduğunu teyit ederiz. Olaya hızlı müdahale etmelerinden ve olayla ilgili soruşturma başlatmalarından dolayı Türk makamlarına teşekkür ederiz. // We can confirm reports that… — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbassyTurkey) September 2, 2024

“سنقابلكم بالطريقة التي تستحقونها”

من جهته، أعلن اتحاد الشباب التركي (تي جي بي) مسؤوليته عن الهجوم، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس.

وقالت الجماعة القومية في منشورها “لقد وضعنا كيسًا على رؤوس الجنود الأمريكيين من طاقم السفينة يو إس إس واسب، الجنود الأمريكيون الملطخة أيديهم بدماء جنودنا وآلاف الفلسطينيين، لا يمكنهم أن يدنّسوا بلادنا. في كل مرة تطأ فيها أقدامكم هذه الأرض، سنقابلكم بالطريقة التي تستحقونها”.

وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة في وقت سابق أمس الاثنين إن السفينة تزور ميناء في مدينة إزمير الساحلية المطلة على بحر إيجة هذا الأسبوع.

وظهر في الفيديو عدد من الرجال وهم يضعون بالقوة كيسا على رأس شاب يرتدي ملابس مدنية وهم يهتفون “يانكيز، اذهبوا إلى دياركم!”.

ABD'NİN EN BÜYÜK TAARRUZ GEMİSİ USS WASP'TA GÖREVLİ ABD ASKERLERİNE ÇUVAL GEÇİRDİK! Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!

@USEmbassyTurkey… pic.twitter.com/Brzr6KZP8m — TGB (@genclikbirligi) September 2, 2024

وفي منتصف أغسطس/آب، أجرت حاملة الطائرات “يو إس إس واسب” مناورات مع سفن عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.

ووضعت وسائل إعلام تركية قريبة من المعارضة تلك المناورات في خانة دعم إسرائيل، لكن وزارة الدفاع التركية رفضت تلك الانتقادات، مؤكدة أن المناورات “روتينية”.