إيران: لن نترك “الأعمال الإجرامية” لإسرائيل دون رد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن إيران لن تترك أيًّا من “الأعمال الإجرامية” لإسرائيل تمضي دون رد، في إشارة إلى مقتل الأمين العام لحزب الله ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني في لبنان.

وقُتل عباس نيلفوروشان نائب قائد الحرس الثوري يوم الجمعة بغارة إسرائيلية على بيروت قُتل فيها أيضا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأثارت وتيرة الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على جماعة حزب الله في لبنان وحركة الحوثي اليمنية مخاوف من خروج القتال في الشرق الأوسط عن نطاق السيطرة وانجرار إيران والولايات المتحدة إليه.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي أسبوعي “سنتعامل بحزم وسنتصرف بطريقة تجعل (العدو) يندم”، مضيفا أن إيران لا تسعى إلى الحرب لكنها لا تخشاها.

وذكر أن إيران تتابع الأمور عن كثب مع السلطات اللبنانية، في إشارة إلى الضربات التي قتلت نصر الله ونيلفوروشان.

تحذير أمريكي

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد حذر إيران والجماعات التي تدعمها من مهاجمة أمريكيين في الشرق الأوسط.

وقال الميجور جنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أمس الأحد إن “الوزير أوستن أوضح أنه إذا استخدمت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أشخاص أمريكيين أو مصالح أمريكية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن مواطنيها”.

وأشار رايدر إلى أن الولايات المتحدة “تحتفظ بقدرتها على نشر قوات في وقت قصير”، قائلا إن مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ستظل في مسرح القيادة المركزية الأمريكية، الذي يغطي منطقة الشرق الأوسطـ، وإن مجموعة “يو أس أس واساب البرمائية الجاهزة”، “سوف تواصل العمل في شرق البحر المتوسط”.

وأضاف رايدر أن الوجود البحري الأمريكي مدعوم بطائرات مقاتلة وهجومية وقال “سوف نعزز قدراتنا في الدعم الجوي الدفاعي في الأيام المقبلة”.