الأمم المتحدة: 66% من مباني قطاع غزة تضررت جراء الحرب الإسرائيلية

قال مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة (يونوسات)، في تحديث لتقييم الأضرار التي تعرّض لها قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن الصور العالية الدقة التي جُمعت يومَي 3 و6 من سبتمبر/أيلول أظهرت تدهورًا واضحًا في القطاع.

وقال المركز “يُظهر هذا التحليل أن نحو 164 ألف مبنى -تُعادل ثلثي (66%) إجمالي المباني في قطاع غزة- لحقت بها أضرار، بينما كانت النسبة في شهر يوليو/تموز -تعادل 63% من المباني في القطاع- تضررت.

وذكر يونوسات، اليوم الاثنين، أن الأضرار تشمل الآن “52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة”.

تدمير القطاع الزراعي

من جانبها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ويونوسات أن نحو 68% من حقول المحاصيل الدائمة في قطاع غزة سجلت “تراجعًا كبيرًا في صحة المحاصيل وكثافتها” في سبتمبر.

وذكر مركز يونوسات -مقره جنيف وهو جزء من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار)- أن تحليل صور الأقمار الاصطناعية يساعد المجتمع الإنساني على تقييم مدى الضرر المرتبط بالحرب، وعلى حشد جهود الإغاثة الطارئة.

وقال المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث نيخيل سيث “على مدار العام الماضي، عمل فريق يونوسات بلا كلل لتزويد العالم برؤى دقيقة محدَّثة بشأن تأثير الصراع في المباني والبنية الأساسية في غزة”.