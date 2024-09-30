الجيش الإسرائيلي يحشد مدرعاته قرب الحدود اللبنانية (فيديو)

أظهرت مقاطع مصورة، اليوم الاثنين، حشودًا من الدبابات والمدرعات الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

وتظهر في المقاطع أعداد كبيرة من الدبابات وناقلات الجند المدرعة وهي مصفوفة أو تتحرك في مناطق قالت وكالات الأنباء أنها في شمالي إسرائيل، بدون تقديم تفاصيل عن المكان.

يأتي هذا في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، إن المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريبًا.

وذكر غالانت في اجتماع لرؤساء المجالس المحلية في شمالي إسرائيل، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه، أن المرحلة التالية ستسهم في تحقيق هدف الحرب المتمثل في إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من المنطقة إلى منازلهم.

وجاءت تصريحات غالانت في وقت نقلت فيه وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أن إسرائيل تعتزم شن عملية برية “محدودة” داخل لبنان.

كما تأتي بعد ساعات من تأكيد نائب الأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أنه “إذا قررت إسرائيل دخول لبنان بريًّا فإن قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري”.

وجاء ذلك في أول خطاب له بعد اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وفي واشنطن، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى وقف إطلاق النار عند سؤاله عن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستعد لغزو بري محدود للبنان.

وعندما سئل بايدن عما إذا كان على علم بتقارير بخطط إسرائيلية بشأن تنفيذ عملية محدودة، وما إذا كان سيشعر بارتياح إن مضوا قدمًا بها، قال “أنا على علم أكثر مما قد تعرفون، ويريحني وقفها. يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار الآن”.