سياسة|اليمن

الحوثيون يتوعدون إسرائيل بالتصعيد ردا على قصف الحديدة (فيديو)

العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين (رويترز)
العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين (رويترز)
30/9/2024-|آخر تحديث: 30/9/202409:11 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن يحيى سريع، إن الطائرة الأمريكية التي أسقطتها الدفاعات الجوية في صعدة تُعَد الحادية عشرة خلال معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس” (عمليات الإسناد لغزة).

وكان الحوثيون قد أعلنوا إسقاط طائرة أمريكية مسيَّرة من نوع MQ_9 في محافظة صعدة بشمالي البلاد.

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وأضاف سريع في خطاب، اليوم الاثنين، أن “العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي شن بالأمس (الأحد) 17 غارة على منشآت مدنية عدة في محافظة الحديدة (غرب)، منها الميناء ومحطة الكهرباء”.

وسبق أن أعلنت جماعة الحوثي، الاثنين، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي، الأحد، على محافظة الحديدة، من 4 إلى 6 شهداء، والجرحى من 49 إلى 57.

وأكد سريع أن “العدوان الإسرائيلي لن يثني الشعب اليمني ومن خلال قواته المسلحة عن تأدية الواجب تجاه الشعب الفلسطيني”.

وتابع “سيتم الرد على عدوان الحديدة بتصعيد العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي المجرم خلال الفترة المقبلة”.

وفي 16 من سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط مسيَّرة أمريكية هي العاشرة من نوع (MQ_9) منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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