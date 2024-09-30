شاهد: حطام طائرة أمريكية مسيّرة أسقطها الحوثيون

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي) اليمنية، يوم الاثنين، أنها تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من نوع MQ_9 في محافظة صعدة بشمال البلاد.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين في خبر عاجل أن الطائرة أُسقطت شرق محافظة صعدة، وتم توثيق حطامها دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت عن إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية مماثلة، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، وهي العاشرة من هذا النوع، في إطار “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”، دعمًا لغزة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية والمسيّرة على سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومع تصاعد التوترات، وبتدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشنّ ضربات على مواقع الحوثيين في اليمن، أعلنت الجماعة في يناير/كانون الثاني الماضي أنها تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية. وأوضحت الجماعة مؤخرًا أنها ستوسع ضرباتها لتشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة عبر طريق رأس الرجاء الصالح في المحيط الهندي.