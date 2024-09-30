الرئيس الإيراني: الغرب وعدنا كذبا بوقف إطلاق نار في غزة مقابل عدم الانتقام لهنية

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الأمريكيين والأوربيين وعدوا طهران بإعلان وقف إطلاق النار في غزة إذا لم ترد على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وإنهم لم يفوا بذلك.

وحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن بزشكيان أدلى بهذا التصريح في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأحد.

وتطرق الرئيس إلى عدوان إسرائيل على قطاع غزة ولبنان، وإلى الدعم الذي تتلقاه من الدول الغربية مؤكدا أن “جرائم النظام الصهيوني غير مقبولة ولن تبقى دون رد”.

وقال إن ادعاءات قادة الولايات المتحدة والدول الأوربية الذين وعدوا بوقف إطلاق النار مقابل عدم الرد الإيراني على اغتيال الشهيد هنية، محض أكاذيب.

وتابع: “إعطاء الفرصة لهؤلاء المجرمين لن يفعل شيئا سوى تشجيعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم”.

التخلي عن الهجوم مقابل وقف العدوان

وأثارت تصريحات الرئيس الإيراني جدلا في البلاد، ما أدى إلى احتشاد مجموعة من المتظاهرين أمام مبنى المجلس الأعلى للأمن القومي ليلا وطالبت السلطات بالرد على هذه التصريحات.

وكانت إيران قررت الرد على إسرائيل بعد اغتيال هنية في العاصمة طهران في 31 من تموز/يوليو، وأثناء ذلك ترددت ادعاءات بأن طهران ستتخلى عن نيتها الهجوم مقابل وقف دائم للهجمات الإسرائيلية على غزة.

ومقابل هذه المزاعم ذكرت الحكومة الإيرانية أن القرار المتخذ بمعاقبة إسرائيل التي هددت سيادتها الوطنية بالهجوم، وجهود وقف إطلاق النار في غزة قضيتان منفصلتان، لكنها تأمل ألا تضر بعملية وقف إطلاق النار.