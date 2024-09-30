الشاباك: خطط إيرانية لتنفيذ اغتيالات داخل إسرائيل

حذر الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) مما وصفه بتزايد كبير في محاولات إيران لتنفيذ عمليات اغتيال في إسرائيل، وأنه “أحبط أخيرًا محاولات كثيرة بعضها كان في مراحل متقدمة من جمع المعلومات والاستعداد للتنفيذ، التي لم يُسمح بعد بالنشر عنها”.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية عن الشاباك أن الإيرانيين “يحاولون تجنيد مواطنين إسرائيليين عن بُعد على مواقع ومنصات مختلفة على الإنترنت، مع التركيز على مواقع وقنوات العملات الرقمية، ومواقع مالية والبحث عن عمل”.

وطالب الشاباك “الجمهور بزيادة الانتباه والحذر في أي حالة مشكوك فيها”.

שב"כ מתריע על התגברות משמעותית בניסיונות איראן לבצע פיגועי התנקשות בישראל: לאחרונה בוצעו מספר סיכולים משמעותיים, חלקם בשלבים מתקדמים של איסוף ומוכנות לביצוע – אשר טרם הותרו לפרסום.

השיטה: האיראנים מנסים לגייס מרחוק אזרחים ישראלים באתרים ובפלטפורמות שונות ברשת, בדגש על אתרים… pic.twitter.com/2X8Rm4OR70 — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) September 30, 2024

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشاباك أنه نفذ إجراءات مضادة وُصفت بأنها “مهمة للغاية”، وبعضها في مراحل متقدمة من الجاهزية للتنفيذ، ولم يُسمح بعد بنشر تفاصيلها”.

وذكر الشاباك أن “إيران تعمل على تجنيد مواطنين إسرائيليين لاستهداف شخصيات إسرائيلية بارزة”.