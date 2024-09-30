سياسة|إسرائيل

الشاباك: خطط إيرانية لتنفيذ اغتيالات داخل إسرائيل

رونين بار رئيس الشاباك
رونين بار رئيس الشاباك
30/9/2024-|آخر تحديث: 30/9/202408:00 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

حذر الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) مما وصفه بتزايد كبير في محاولات إيران لتنفيذ عمليات اغتيال في إسرائيل، وأنه “أحبط أخيرًا محاولات كثيرة بعضها كان في مراحل متقدمة من جمع المعلومات والاستعداد للتنفيذ، التي لم يُسمح بعد بالنشر عنها”.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية عن الشاباك أن الإيرانيين “يحاولون تجنيد مواطنين إسرائيليين عن بُعد على مواقع ومنصات مختلفة على الإنترنت، مع التركيز على مواقع وقنوات العملات الرقمية، ومواقع مالية والبحث عن عمل”.

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وطالب الشاباك “الجمهور بزيادة الانتباه والحذر في أي حالة مشكوك فيها”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشاباك أنه نفذ إجراءات مضادة وُصفت بأنها “مهمة للغاية”، وبعضها في مراحل متقدمة من الجاهزية للتنفيذ، ولم يُسمح بعد بنشر تفاصيلها”.

وذكر الشاباك أن “إيران تعمل على تجنيد مواطنين إسرائيليين لاستهداف شخصيات إسرائيلية بارزة”.

المصدر : يسرائيل هيوم

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