القسام تكشف تفاصيل “كمين مركّب” استهدف آليات إسرائيلية وطواقمها في خان يونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ عملية جديدة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في بيان اليوم الاثنين، إنها دمّرت عددًا من الآليات العسكرية الإسرائيلية في “كمين مركب” بالعبوات وقذائف الياسين في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وأوضح البيان أن مقاتلي القسام تمكنوا من “تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين من نوع D9 بالعبوات وقذائف الياسين 105 وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح”.

وأضاف البيان “رصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء”.

قصف بقذائف الهاون وصواريخ 107

من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الاثنين، أنها قصفت تموضعات للاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف الهاون.

وقالت في بيان عبر قناتها على تليغرام “قصفنا تموضعات لقيادة العدو الصهيوني في “موقع أبو عريبان” ومحيط المستشفى التركي في محور “نتساريم” بصواريخ (107) وقذائف الهاون العيار الثقيل”.

وفي بيان آخر قالت سرايا القدس ” قصفنا بصواريخ (107) تمركزًا لجنود العدو الصهيوني في محيط مبنى قصر العدل بمحور “نتساريم”.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، رغم مرور أكثر من 360 يومًا، التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي ينفذ عدوانًا مدمرًا، جوًّا وبرًّا وبحرًا، على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.