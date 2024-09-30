بينهم 3 رضع.. انتشال 12 جثة لمهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل تونس

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، انتشال 12 جثة بينها 3 رُضع، وإنقاذ 25 شخصا آخرين، إثر غرق مركب لمهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل جزيرة جربة جنوب شرقي تونس.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي (الدرك) عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، إنها ووحدة الحرس البحري بجربة تلقت صباح اليوم إشعارًا بخروج 4 أشخاص من البحر كانوا قد أبحروا خلسة.

وأضافت أن الوحدات المعنية توجهت إلى المكان لتقديم المساعدة اللازمة وتبين أنه حادث غرق لمركب بحري كان يقل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين (تونسيين وأجانب)، لم يحدد عددهم الإجمالي، وفق البيان.

وأضاف الحرس الوطني أن الوحدات البحرية تدخلت بسرعة؛ فأنقذت 25 شخصًا، وانتشلت 12 جثة بينها 3 رضع.

ولا تزال عمليات البحث متواصلة للعثور على المفقودين، وذلك بالتنسيق مع وحدات الجيش البحرية والحماية المدنية (الدفاع المدني)، بحسب البيان.

انتشال 462 جثة خلال 5 أشهر

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت الأربعاء الماضي، العثور على 13 جثة لمهاجرين غير نظاميين من دول إفريقية قبالة سواحل ولاية المهدية شرقي البلاد.

ووفق حصيلة نشرها الحرس الوطني التونسي في يونيو/حزيران الماضي، انتشلت السلطات في البلاد 462 جثة لمهاجرين غير نظاميين منذ بداية 2024 حتى مايو/أيار الماضي، مقابل 714 خلال الفترة ذاتها من 2023.

كما أفاد البيان بإنقاذ 30 ألفا و281 مهاجرا غير نظامي، مقابل 21 ألفا و652 مهاجرا غير نظامي خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعلن السلطات التونسية بوتيرة شبه أسبوعية، إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول إفريقية أخرى، الذين يقدمون على ذلك جراء تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في بلادهم.