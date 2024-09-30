حرائق في شمالي إسرائيل بعد إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان (فيديو)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إنه رصد أكثر من 100 عملية إطلاق باتجاه المناطق في الشمال منذ الصباح.

وأظهرت مقاطع مصورة اندلاع حرائق في مناطق متفرقة بشمالي إسرائيل جراء سقوط مقذوفات أُطلِقت من لبنان.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه رصد إطلاق 35 صاروخًا من لبنان، تم اعتراض بعضها وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.

وقالت القناة 12 إن صفارات الإنذار دوّت في مدينة نهاريا ومحيطها وشواطئ بحيرة طبريا وبلدات في الجليل الغربي شمالي إسرائيل، يوم الاثنين.

وذكرت أنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على نهاريا، وذلك بعد أكثر من 20 صاروخًا أُطلِقت على منطقة الجليل الغربي القريبة من الحدود اللبنانية.

وذكرت أن صاروخًا سقط في نهاريا وتسبب باندلاع حريق، كما سقط صاروخ شمال بحيرة طبريا.

بدورها، قالت صحيفة “معاريف” إن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حرائق عدة اندلعت في مستوطنات “غيشر هزيف” و”نيفيه زيف” و”كابري” بالجليل الغربي، جراء سقوط صواريخ من لبنان.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات نتيجة سقوط الصواريخ.

وأعلن “حزب الله”، خلال بيانات يوم الاثنين، قصف مستوطنات وتجمعات للجيش الإسرائيلي في الشمال برشقات من الصواريخ.

وأعلن الحزب، مساء الاثنين، استهدافه مستوطنة “كفر جلعادي” في شمالي إسرائيل بصاروخ “نور”. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استخدام هذا الصاروخ منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.