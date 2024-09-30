في أول خطاب منذ اغتيال نصر الله.. نعيم قاسم يتحدث عن اختيار قائد حزب الله ويرد على احتمال غزو لبنان (شاهد)

قال نائب الأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، إن الحزب سيختار أمينا عاما له في أقرب فرصة، وذلك في أول كلمة له عقب اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مؤكدًا أنه “إذا قررت إسرائيل دخول لبنان بريا فإن قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري”.

وقال قاسم، في أول ظهور له عقب سلسلة غارات استهدفت قيادات وكوادر الحزب وعلى رأسهم الأمين العام “سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار وسنملأ القيادات”.

“هناك بدائل”

وأضاف “في هيكلية الحزب يوجد نواب للقادة وبدائل احتياط جاهزة عندما يصاب القائد في أي موقع كان. نتابع القيادة والسيطرة وفق هيكلية الحزب وهناك بدائل لكل قائد حين يصاب وسنختار أمينا عاما بأقرب فرصة”.

وأدان قاسم بشدة العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترتكب مجازر في جميع مناطق لبنان بهدف ترك آثار عدوانية في كل بيت لبناني.

وقال: “إسرائيل تعتدي بارتكاب المجازر في كل مناطق لبنان حتى لا يبقى بيت إلا وآثار إسرائيل العدوانية فيه.”

مواصلة المقاومة واستمرار الأهداف

وقال قاسم إن “أمريكا تساند إسرائيل بكل إمكاناتها وتشاركها في مجازرها بكافة أشكال الدعم”.

وأضاف “يتابع الإخوة عملهم وفق الهيكلية المنظمة ويعملون وفق الخطط البديلة للأفراد والقادة. موجودون في الميدان ولن نتزحزح قيد أنملة عن مواقف السيد نصر الله”.

وأشار قاسم إلى أنه “بعد اغتيال نصر الله استمرت عمليات المقاومة بالوتيرة نفسها وأكثر. عملياتنا مستمرة بالوتيرة نفسها وزيادة وضربنا معاليه أدوميم وحيفا ونواصل المقاومة”.

“مستعدون للالتحام البري”

وأكد أن “المعركة طويلة والخيارات مفتوحة وسنواجه أي احتمال في حال دخل الإسرائيلي بريا. جاهزون للالتحام بريا مع العدو في حال قرر الدخول”.

وقال “أعددنا وتجهزنا، وبالتوكل على الله واثقون أن العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه وسنخرج منتصرين. ما نقوم به الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة وبحسب تقديرنا والخطط المرسومة وما يتطلبه الميدان”.