شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يهدم متاجر فلسطينيين في القدس المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة مدن وقرى في الضفة الغربية المحتلة والقدس واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وهدمت جرافات الاحتلال عددا من المحال والمنشآت التجارية في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية قد اقتحمت المخيم، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال شرعت في هدم منشآت تجارية قرب حاجز مخيم شعفاط العسكري في القدس المحتلة.

وعرقلت قوات الاحتلال حركة الأهالي والطلبة خلال توجههم إلى مدارسهم وأماكن عملهم، وأغلقت حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

قلنديا

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم أيضا مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ودهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت شابين من منزليهما.

قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/hpJVLMwqsZ — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 30, 2024

نابلس

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وأطلقت القنابل الصوتية، وحطمت صرح الشهداء في منطقة المخفية، ودهمت عددا من البنايات السكنية والمنازل وعاثت فيها خرابا.

كما وقعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عسكر للاجئين في المدينة.

واعتقلت 5 فلسطينيين، منهم نقيب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بفلسطين.

قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب مداهمة منزله في حي رفيديا بنابلس. pic.twitter.com/Guas6kdpJ5 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) September 30, 2024

تقوع

وفي بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 10 شبان، واعتقلت الأسير المحرر مجد حوراني بعد اقتحام منزله في المدينة.

الخليل

وفي الخليل بجنوب الضفة اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أبو رمان وفتشت مركبات الفلسطينيين وحطمتها.

ومنذ معركة طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، في حين صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم؛ مما أدى إلى استشهاد 719 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6200، واعتقال نحو 11 ألف فلسطيني، وفق مصادر رسمية فلسطينية.