شاهد: صاروخ إسرائيلي يصيب شقة سكنية داخل حدود بيروت للمرة الأولى

أفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن الطيران الإسرائيلي استهدف لأول مرة شقة سكنية خارج الضاحية الجنوبية على مدخل العاصمة بيروت.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مسيّرة قصفت بصاروخ موجّه شقة سكنية في منطقة الكولا بالعاصمة اللبنانية.

وكانت وكالة رويترز أكدت سماع دوي انفجار وتصاعد الدخان في جنوب غرب بيروت، وقالت إن ضربة إسرائيلية تستهدف شقة في منطقة الكولا في بيروت في أول قصف داخل حدود المدينة منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.