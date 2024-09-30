فتح شريف أبو الأمين.. استشهاد قائد حماس في لبنان بضربة إسرائيلية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح الاثنين، استشهاد قائدها في لبنان بقصف جوي، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام وقوع غارة استهدفت مخيما للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور جنوبي البلاد.

ونعت الحركة في بيان “الشهيد القائد فتح شريف أبو الأمين قائد حماس في لبنان وعضو قيادة الحركة في الخارج، شهيدًا على طريق القدس، وفي ظلال ملحمة طوفان الأقصى”، وأفادت باستشهاد زوجته وابنه وابنته من جراء الاستهداف.

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وقالت إنه “ترجّل فجر اليوم، بعد عملية اغتيال إرهابية وإجرامية، طالته هو وزوجته المجاهدة أُمية إبراهيم عبد الحميد، ونجله أمين وابنته وفاء، إثر غارة جويّة استهدفتهم جميعا في منزلهم في مخيّم البص بالجنوب اللبناني”.

وأضافت أنه استشهد “بعد مسيرة حافلة بالعمل خدمة لشعبنا الفلسطيني ونضاله المشروع وقضيته العادلة”، وتابعت أنه كان “شعلة دائبة من النشاط والحيوية، شجاعًا مقدامًا، وراحلة من رواحل العمل الوطني والدعوي والتربوي والجهادي”.

حماس تنعى قائدها في لبنان

استشهد مع عائلته بغارة جوية اسرائيلية في مخيم البص نعت حركة حماس الفلسطينية، فتح شريف أبو الأمين، قائدها في لبنان ،وعضو قيادتها في الخارج ، بعد ماوصفته بعملية اغتيال إرهابية وإجرامية، طالته هو وزوجته وأوردهما ، إثر غارة جويّة استهدفتهم جميعا… pic.twitter.com/KzyE98zzfw — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) September 30, 2024

مدرّس ومدير ناجح

وأشارت إلى تميّزه في سلك التعليم “حيث كان معلّما ناجحا، ومديرا متميّزا، فكانت مدرسته التي يديرها، متقدّمة دائما في ركاب المدارس المتميّزة، التي خرّجت أجيالا من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان”.

واستطردت “على الرغم من انهماكك في بناء جيل فلسطيني متعلّم من أبناء شعبك، فإن ذلك لم يحل بينك وبين بناء جيل يحمل قضيته العادلة بين جنبيه، وعلى أكتافه، مقبلًا غير مدبر، في مسيرة البناء والتحرير، التي عجنت بالعرق والدماء”.

وختمت بأنه قدّم نفسه وأسرته “قربانا لأمّ القضايا وأعدلها وأقدسها. ونعاهد الشهيد وكل شهداء شعبنا الأبرار، على المضي على دربهم، ومواصلة مسيرتهم، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا المباركة وتحرير القدس والمسرى والأسرى”.

ومساء أمس الأحد، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استشهاد 3 من قادتها في منطقة الكولا، جراء غارة إسرائيلية استهدفت لأول مرة منذ بدء الحرب، قلب العاصمة اللبنانية بيروت.