“منطقة عسكرية مغلقة”.. الجيش الإسرائيلي يصدّق على خططه في الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي إقامة “منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي”، بالقرب من الحدود مع لبنان، كما أعلن تصديق قيادة المنطقة الشمالية على خطط “الأيام المقبلة”.

وقال الجيش في بيان، مساء الاثنين، إنه “بناءً على تقييم الوضع، تقرر الإعلان عن فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسغاف عام وكفار غلعادي”، مضيفًا أن “دخول هذه المنطقة ممنوع منعًا باتًّا”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل، مساء الاثنين، إن “قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين صدَّق مع قائد الفرقة 36 المدرعة وقائد الفرقة 98 مظلات، وقائد الفرقة 91 (تُسمي تشكيل الجليل ومسؤولة عن الجبهة مع لبنان) على الخطط للأيام المقبلة في المنطقة الشمالية”.

وأضاف البيان أن “اللواء 188 مدرع، التابع للفرقة 36، أجرى تدريبات بالقرب من الحدود الشمالية وفي مقار القيادة في إطار زيادة الاستعداد القتالي”.

وأشار إلى أن “قسم حماية المستوطنات، أجرى أيضًا تدريبات للتعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات”، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن “المرحلة التالية في الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريبًا، وستكون عاملًا مهمًّا في تغيير الوضع الأمني، وستسمح بإعادة السكان (في الشمال) إلى منازلهم”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، مساء الاثنين، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بشأن تنفيذ عدد من العمليات البرية المحدودة التي تركز على البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود.

وفي وقت سابق الاثنين، أكد نائب الأمين العام لجماعة حزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم أنه “إذا قررت إسرائيل دخول لبنان بريًّا فإن قوات المقاومة جاهزة للالتحام البري”.

وجاء ذلك في أول خطاب له بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.