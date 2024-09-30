ميقاتي: مستعدون لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني وانتخاب رئيس فور وقف إطلاق النار (فيديو)

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما يقتضيه من إرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.

وقال في تصريحات صحفية عقب زيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في العاصمة بيروت، بحثا خلالها تطورات التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان “نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورًا” مع إسرائيل.

“مستعدون لإرسال الجيش”

وتابع “لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني، وأن يقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب (اليونيفيل)”، مشددًا على أن “هذا الأمر مهم جدا وأساسي”.

رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من عين التينة عقب لقائه الرئيس بري: – نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا للبحث في تطبيق القرار الأممي رقم 1701 – نحن مستعدون لتنفيذ اتفاق 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني – الرئيس #بري أكد أنه فور وقف إطلاق… pic.twitter.com/2DCDEoZagZ — nbnlebanon (@nbntweets) September 30, 2024

ومنذ أيام تتواتر تصريحات في إسرائيل عن احتمال شنّ عملية برية في جنوب لبنان، بزعم إقامة منطقة أمنية عازلة.

ولقبول وقف إطلاق النار، اشترط وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في رسائل وجهها إلى نظرائه في 25 دولة، تحريك حزب الله إلى شمال نهر الليطاني ونزع سلاحه، بحسب هيئة البث الرسمية.

وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين حزب الله وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل الأممية.

النازحون والدول المانحة

وحول مسألة النازحين أضاف ميقاتي “بحثنا في المواضيع الداخلية وخاصة النازحين، وتأمين كل ما يلزم لهم”، مشيرًا إلى أعدادهم الكبيرة من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي هذا الإطار، قال إنه سيجتمع غدًا الثلاثاء مع ممثلين عن الدول المانحة لطلب المساعدة منها، وأعلن قبول لبنان “كل الهبات” من الجهات الدولية، وأكد مع برّي أنها تأتي إلى الأمم المتحدة في لبنان لتوزعها بشفافية على محتاجيها.

وبلغ عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء المعتمدة في لبنان حتى الأحد، 118 ألفًا و800 شخص، وبلغ عدد مراكز الإيواء 780، تشمل مدارس رسمية ومجمعات تربوية ومعاهد مهنية ومراكز زراعية وغيرها موزعة في مختلف المحافظات، وفق تقرير وحدة إدارة مخاطر الكوارث بالحكومة اللبنانية.

انتخاب رئيس فور وقف إطلاق النار

أما على صعيد الملف الرئاسي، فقال ميقاتي “الرئيس برّي أكد أنه سيدعو النواب لجلسة لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية فور وقف إطلاق النار”.

ومنذ نحو عامين يعيش لبنان حالة فراغ في سدة الرئاسة اللبنانية، عقب انتهاء ولاية ميشال عون عام 2022، وفشل مجلس النواب المنقسم بين القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتأتي تصريحات ميقاتي، في حين تشنّ إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، أسفر حتى صباح الاثنين عما لا يقل عن 923 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، و2715 جريحا، وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضيَ عربية من لبنان وسوريا وفلسطين.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، إسنادًا لغزة التي تواجه منذ عام عدوانًا غير مسبوق، خلّف عشرات آلاف الضحايا، ودمارًا هائلًا، ومجاعة قاتلة في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.