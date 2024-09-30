نتنياهو يضم المعارض اليميني جدعون ساعر إلى حكومته

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن النائب المعارض جدعون ساعر، سينضم مجددًا إلى الحكومة في خطوة من المرجح أن تعزز موقف رئيس الوزراء سياسيًا، حيث تُوسع الائتلاف الحاكم وتساعد على ترسيخ نتنياهو في منصبه، وتجعله أقل اعتمادًا على أعضاء آخرين في ائتلافه الحكومي الذي يعاني في استطلاعات الرأي في ظل مضيه قدمًا في الحرب في غزة والحرب على حزب الله اللبناني.

وكان ساعر يأمل في أن يحل محل وزير الدفاع يوآف غالانت، لكن الاتفاق على تولي منصب وزير الدفاع فشل قبل أسابيع عدة بعد اشتداد القتال ضد حزب الله، وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن ساعر من المزمع أن يكون وزيرا بلا حقيبة وأن ينضم إلى مجلس الوزراء الأمني في حكومة نتنياهو.

تصريحات نتنياهو وساعر

صرح نتنياهو إنه بموجب اتفاقهما، سيُمنح ساعر مكانا في مجلس الوزراء الأمني، المشرف على إدارة الحرب.

وقال في بيان “أمامنا أيام صعبة وشاقة”، وأضاف “يعزز هذا التحرك وحدتنا في مواجهة أعدائنا. سنعمل معا، كتفا بكتف، وأعتزم الحصول على مساعدته (ساعر) في المنتديات المؤثرة على سلوك الحرب”.

وذكر نتنياهو “أقدر حقيقة أن جدعون ساعر استجاب لطلبي ووافق اليوم على العودة إلى الحكومة. هذه الخطوة تسهم في الوحدة بيننا، والوحدة ضد أعدائنا”.

وأضاف “لا يخفى على أحد أنه كانت بيننا خلافات في الماضي، ولكن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وضع كلانا كل خلافات الماضي خلف ظهره، كان هذا هو الحال عندما انضم جدعون ساعر إلى الحكومة في أكتوبر، وسيكون الأمر نفسه عندما يعود جدعون إلى الحكومة ومجلس الوزراء السياسي الأمني اليوم”.

وقال ساعر “سيكون الأمر صعبًا قبل أن يصبح جيدًا. من المهم في هذا الوقت تقوية إسرائيل وحكومتها ووحدتها وتماسكها. لذلك وافقتُ على طلب رئيس الوزراء نتنياهو الانضمام إلى الحكومة والمساهمة في عملها، في مراكز صنع القرار بخبرتي وقدراتي. هذا هو الشيء الوطني والصحيح الذي يجب القيام به الآن”.

انضمام ساعر والتحالف الحاكم

تحظى حكومة نتنياهو بتأييد 64 عضوًا من الكنيست (البرلمان) المكون من 120 نائبًا، فيما يلزم لتشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبًا على الأقل.

ولدى ساعر، 4 مقاعد في الكنيست، يمكن أن تعزز موقف نتنياهو في حال قرر حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (6 مقاعد) أو حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش (8 مقاعد) الانسحاب من الحكومة.

حزب ساعر وقانون التجنيد

مع انضمامه للحكومة بحزبه سيمنح ساعر نتنياهو أغلبية مباشرة (68 مقعدًا من أصل 120) وقد يسهم هذا في حل واحد من أكبر التحديات السياسية التي سيواجهها الائتلاف الحكومي في الأشهر القليلة المقبلة، وهو إقرار قانون جديد للتجنيد في الجيش، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا في إسرائيل، في يونيو/حَزيران الماضي، بضرورة البدء في تجنيد طلاب المعاهد الدينية في الجيش.

وعمقت المشكلة انقسامات في ائتلاف نتنياهو الذي يعتمد على حزبين دينيين يريدان إبقاء ناخبيهم في المعاهد الدينية وبعيدا عن بوتقة الانصهار في الجيش الذي ربما يمثل اختبارا لتقاليدهم.

من هو جدعون ساعر؟

ساعر سياسي من أصحاب الآراء والمواقف المتشددة وكان من أكبر منتقدي نتنياهو في السنوات القليلة الماضية، ومعارض قوي لقيام دولة فلسطينية لدواع أمنية، وكان عضوًا في حزب الليكود، لكنه تركه عام 2020 وكوّن حزبه الخاص “تكفا هداشا” (الأمل الجديد).

وبعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل وأدى إلى اندلاع حرب غزة، انضم ساعر إلى حكومة الوحدة الطارئة لكنه تركها، في مارس/آذار 2024، مشيرًا إلى غضبه من سياساتها في الحرب.