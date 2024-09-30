واشنطن بوست: إسرائيل تستعد لغزو جنوبي لبنان (فيديو)

قال مسؤول أمريكي إن إسرائيل تخطط لشن عملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في وقت قريب، وهو ما أكده مسؤول إسرائيلي مطلع على المداولات العسكرية.

وأوضح المسؤول الأمريكي، الذي تحدّث إلى واشنطن بوست، أن الحملة التي تخطط لها إسرائيل ستكون أقل من حربها ضد حزب الله في عام 2006، وستركز على “تطهير” البنية التحتية للحزب على طول الحدود لإزالة التهديد للمستوطنات الحدودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما نقلت واشنطن بوست عن مصدر إسرائيلي أن “التفاهم مع الأمريكيين أن إسرائيل لن تفعل في لبنان ما حدث في غزة”.

مشاهد تظهر حشد الجيش الإسرائيلي آليات عسكرية بالقرب من الحدود مع #لبنان#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/nvEn4C0qNa — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 30, 2024

توغل وحدات كوماندوز

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن وحدات كوماندوز إسرائيلية نفذت توغلات قصيرة داخل الأراضي اللبنانية في الأيام الأخيرة استعدادًا لغزو أوسع محتمل يستهدف حزب الله، على الرغم من عدم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم البدء في مثل هذا الغزو أو موعده.

وركزت عمليات التوغل على جمع المعلومات الاستخبارية عن مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الشمالية لإسرائيل، وتحديد أنفاق حزب الله والبنية التحتية العسكرية استعدادًا لمهاجمتها من الجو أو الأرض.

وقال هؤلاء المسؤولون إن هذه التوغلات تأتي بعد أشهر من مهام سرية مماثلة عبرت فيها قوات خاصة إسرائيلية لفترة وجيزة الحدود اللبنانية للاستطلاع، لكنها زادت في الأيام الأخيرة مع استعداد القادة لمناورة أوسع نطاقًا.

المرحلة الثانية للحرب

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ذكر أن إسرائيل قد ترسل قوات برية إلى لبنان، وقال لرؤساء البلديات الإسرائيلية الواقعة على طول الحدود مع لبنان إن “المرحلة التالية من الحرب ضد حزب الله ستبدأ قريبًا”.

وفي بيان أصدره مكتبه، تعهد غالانت بأن المرحلة التالية “ستشكل عاملًا مهمًّا في تغيير الوضع الأمني”، مما يسمح لعشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين فروا من نيران صواريخ حزب الله على مدى العام الماضي بالعودة إلى البلدات التي نزحوا منها.