وول ستريت جورنال: قوات خاصة إسرائيلية تنفذ عمليات داخل لبنان قبل توغل بري محتمل

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن قوات خاصة إسرائيلية تنفّذ عدة عمليات محددة وصغيرة النطاق داخل أراضي جنوب لبنان.

وقالت إن هذه القوات تُنفذ تلك العمليات منذ عدة أشهر، لجمع المعلومات الاستخبارية واستكشاف قدرات حزب الله وجسّ النبض قبل توغّل بري محتمل قد يبدأ هذا الأسبوع.

وذكرت الصحيفة أن من بين الأماكن التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية، أنفاقًا لحزب الله واقعة في المنطقة الحدودية.

وأوضحت المصادر للصحيفة أن هذه العمليات قد جرت مؤخرًا وكذلك على مدى الشهور الماضية، وذلك ضمن الجهود الأوسع التي تبذلها إسرائيل لتقليص قدرات حزب الله على طول الحدود التي تفصلها عن لبنان، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى أن توقيت أي عمل بري قد يتغير “إذ إن إسرائيل تتعرض لضغوط شديدة من جانب الولايات المتحدة لمنعها من تنفيذ غزو واسع”.

ولم يتضح على الفور مدى المدة التي تهدف إسرائيل للسيطرة خلالها على هذه الأراضي، أو ما إذا كان التوغل سيكون أشبه بسلسلة من الغارات الأكبر حجمًا.

