لائحة اتهام أمريكية جديدة ضد السنوار.. هذا أبرز ما جاء فيها

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، عن توجيه اتهامات جنائية بينها “اتهامات بالإرهاب” إلى كبار قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتهم التخطيط والدعم والتنفيذ لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشملت القائمة الأمريكية أسماء 6 قادة في حماس هم الشهيد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، والذي اغتيل في طهران في 31 يوليو/تموز الماضي، ورئيس المكتب السياسي الحالي يحيى السنوار الذي انتخب خلفا لهنية، والقائد العام لكتائب عز الدين القسام، محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، ورئيس مكتب الحركة في الخارج خالد مشعل، والقيادي في الحركة علي بركة.

وتحمل لائحة الاتهام الأمريكية تاريخ الأول من فبراير/شباط وصادرة في نيويورك ولم يكشف عنها إلا مساء الثلاثاء. ووجّهت إلى القادة، سبع تهم بينها “التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية أسفرت عن وفاة”.

وتضمنت الاتهامات التخطيط للهجوم الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص بحسب إحصاءات إسرائيلية، بينهم أكثر من 40 أمريكيا.

وشنت إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ ذلك التاريخ أسفرت عن استشهاد 40819 وإصابة 94291 آخرين معظمهم من النساء والأطفال وتدمير معظم مناطق القطاع المحاصر منذ 18 عاما.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان “كما هو موضح في دعوانا، قاد هؤلاء المتهمون، المسلحون بالأسلحة والدعم السياسي والتمويل من حكومة إيران ودعم من حزب الله، جهود حماس الرامية لتدمير دولة إسرائيل وقتل المدنيين دعما لهذا الهدف”.

ونقلت تقارير إخبارية عن مسؤول في وزارة العدل الأمريكية قوله إن الادعاء الأمريكي وجه الاتهامات في فبراير الماضي إلا أنه أبقى الدعوى سرية على أمل القبض على هنية، على حد قوله.

وأضاف أن وزارة العدل الأمريكية قررت الكشف عن الاتهامات بعد اغتيال هنية.