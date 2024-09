احتجاز برلماني هندي بعد تهديده للمسلمين بالقتل وتدنيس مساجدهم بخطاب جماهيري (فيديو)

قالت وسائل إعلام هندية إن الشرطة في ولاية ماهاراشترا احتجزت عضو الجمعية التشريعية نيتيش راني بعد دعوى قضائية تتهمه بخطابات استفزازية هدد فيها المسلمين بالقتل.

وقال راني في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن خطابه في فعالية جماهيرية، أمس الاثنين، متوعدًا المسلمين “سأهددكم باللغة التي تفهمونها، وإذا فعلتم أي شيء فسوف نأتي إلى مساجدكم ونقتلكم واحدا تلو الآخر، ضعوا هذا في الاعتبار”.

وأشارت وسائل إعلام هندية إلى أن الفعالية أقيمت دعما لرجل الدين الهندوسي ماهانت مهراج، احتجاجا على مطالبات المسلمين في الشهر الماضي باتخاذ إجراءات ضده بسبب تصريحاته المسيئة عن النبي محمد ﷺ.

وكانت تصريحات البرلماني الهندي قد أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار تفاعلات غاضبة ومستمرة حول حديثه الذي وصف بأنه “يثير الكراهية بين المجتمع”.

وكشفت وسائل الإعلام عن تقديم بلاغ أمني ضد السياسي الهندي في قسم شرطة منطقة بيجابور بتهمة “التلفظ بكلمات بقصد متعمد لجرح المشاعر الدينية لأي شخص”، وآخر في أقسام مختلفة من منطقة أحمد نجار لإلقائه “خطابات استفزازية”.

وردًا على تصريحات راني، التقى وفد من حزب المؤتمر مع مفوض شرطة مومباي فيفيك فانسالكار، وحث على اتخاذ إجراءات ضد عضو المجلس التشريعي المحلي، فيما اعتبر سياسيون وناشطون أن خطاباته تحث على الكراهية.

#WATCH | Congress leader Varsha Gaikwad says, "Leaders who are giving provocative statements their police protection should be removed. They are trying to disturb the communal harmony of Maharashtra…The unity of Maharashtra is the identity of Maharashtra…" https://t.co/l5F0de3lKL pic.twitter.com/B0wOxH03CR

— ANI (@ANI) September 2, 2024