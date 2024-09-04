السيول تجتاح مدينة طوكر شرقي السودان للمرة الثانية خلال أيام (فيديو)

اجتاحت مياه السيول مدينة طوكر بولاية البحر الأحمر شرقي السودان للمرة الثانية خلال عشرة أيام.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن مياه السيول جرفت أعمال الترميم التي بدأت على الطريق الذي يربط المدينة مع بورتسودان.

كما تسببت المياه في انهيار عدد من المنازل وأعاقت وصول المرضى لمستشفى “طوكر” التعليمي، بالإضافة إلى إغلاق محال تجارية في السوق الرئيسية بالمدينة.

وأظهرت مشاهد المياه وهي تغطي مناطق شاسعة من المدينة.

وأدى انهيار سد “أربعات” وفيضان نهر “خور بركة” الموسمي، في اجتياح السيول مدينة طوكر، بولاية البحر الأحمر شرقي السودان، ما أدى لمصرع العشرات وانهيار مئات المنازل ونزوح أكثر من 500 أسرة.

وضاعفت السيول من المأساة في السودان، الذي يشتعل فيه القتال منذ أكثر من 500 يوم بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.