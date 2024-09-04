شاهد: القسام تنشر الرسالة الأخيرة لأسيرين إسرائيليين قبل مقتلهما

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيديو لأسير وأسيرة إسرائيليين كانوا من بين الأسرى الـ6 الذين عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على جثثهم الأحد الماضي في قطاع غزة.

وكشف الأسير لوبنوف ألكسندر، في فيديو نشرته القسام اليوم الأربعاء، عن الأوضاع التي كانوا يعيشونها في ظل القصف الإسرائيلي والحصار، وقال “نحن في ظروف صعبة جدًا لا توجد مواد أساسية كالماء والأكل والكهرباء ومواد التنظيف، نحن خائفون وننام بصعوبة”.

وقال ألكسندر، إن مقاتلي القسام نقلوه 10 مرات من أجل الحفاظ على حياته، على حد قوله.

ووجه رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، قائلًا “فشلتم وأهملتونا في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والآن تستمرون في الفشل في كل محاولة لإطلاق سراحنا أحياء، أنتم تحاولون قتلنا من أجل عدم إبرام صفقة”.

وأعاد ألكسندر التذكير بصفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تم عقد صفقة بين حماس وإسرائيل في 2011 من أجل إطلاق سراحه مقابل نحو ألف أسير فلسطيني، في إشارة إلى إهمال عقد أي صفقة مع المقاومة رغم وجود نحو 100 أسير إسرائيلي في غزة حاليًا، حسب تقديرات إسرائيلية.

“هل سأخرج حيّة؟”

بدورها قالت الأسيرة كارميل جات “دون أكل ولا ماء ولا مواد تنظيف، استهدافات لا تتوقف”، متسائلة “لا أعرف هل سأخرج من هنا بسببها على قيد الحياة أم لا؟”، مشيرة إلى أنه “في السابع من أكتوبر أنا وعائلتي وسكان بئيري تُركنا لقدرنا”.

وطالب الأسيران بضرورة وقف القصف وإهمال حكومة بلادهم للأسرى وإعادتهم إلى بيوتهم، كما طالبا من الإسرائيليين أن يستمروا في المظاهرات للضغط على الحكومة، وأن لا يتنازلوا ولا يتركوا أحد يغلق باب المفاوضات، وأنا يفعلوا أي شيء من أجل إخراجهم “طالما نحن أحياء”، وذلك قبل مقتلهم.

ويعد مقطع الفيديو الجديد للأسيرين من بين سلسلة من المقاطع الذي نشرتها القسام للأسرى الـ6 الذين أعلنت إسرائيل العثور على جثثهم في نفق في رفح جنوبي قطاع غزة.