شاهد: حماس تنشر فيديو جديدا عن الأسرى في غزة

نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو اليوم الأربعاء، مكتوب بثلاث لغات تحدثت فيه عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة وعن مصيرهم.

وقالت حماس في فيديو جديد “كل يوم يستمر فيه نتنياهو في الحكم قد يعني تابوتا جديدا.. يتوقف العدوان يعود الأسرى أحياء.. إذا استمر العدوان سيبقى مصيرهم مجهولا.. القرار لكم”.

ونشرت حماس الفيديو -الذي وجهت من خلاله رسالة لأهالي أسرى الاحتلال الإسرائيلي- مكتوبا بثلاث لغات: العربية والعبرية والإنجليزية.

وقالت في محتوى الفيديو الذي يتضمن لقطات من الغارات الإسرائيلية العنيفة على غزة “يتوقف العدوان يعود الأسرى أحياء، إذا استمر العدوان سيبقى مصيرهم مجهولاً، كل يوم يستمر فيه نتنياهو بالحكم قد يعني تابوتا جديداً”.

استمرار مظاهرات أهالي الأسرى

يأتي ذلك في وقت استمر فيه أهالي الأسرى في تنظيم الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل الأسرى، حيث أغلقوا طريقا في تل أبيب.

وأغلق متظاهرون إسرائيليون بينهم عائلات أسرى في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، طريقا في تل أبيب لمطالبة الحكومة بإبرام اتفاق تبادل أسرى مع فصائل فلسطينية.

ونقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن المحتجين قولهم في بيان “تم دفن ستة من إخوتنا وأخواتنا بعد أن نجوا من 11 شهرا من الأسر، ولكنهم لم ينجوا من الحكومة الدموية برئاسة بنيامين نتنياهو”.

والأسبوع الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على 6 جثث لأسرى داخل نفق بمدينة رفح جنوب القطاع، قالت حركة حماس إنهم قتلوا بنيران إسرائيلية.

وقال المحتجون في بيانهم، إن الأسرى بغزة ” كانوا على قيد الحياة قبل أسبوع واحد فقط، ويمكنهم العودة إلى ديارهم في صفقة المختطفين التي طرحتها إسرائيل نفسها على الطاولة”.

وبشأن حراكهم، قال المتظاهرون “خرجنا بمئات الآلاف هذا الأسبوع لنهز الشوارع حتى يسمعنا نتنياهو.. لن نسمح لكم بقتل مزيد من الرهائن لمواصلة إحياء حكومتكم الدموية. صفقة الآن!”.

وفي انتقاد حاد لحكومة نتنياهو، حمل المحتجون لافتة كبيرة كتب عليها “حكومة الموت تقتل المختطفين.. الجمهور يطالب بالحياة”.