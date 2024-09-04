شاهد: لحظة سقوط صواريخ من لبنان واندلاع حرائق شمالي إسرائيل

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن نحو 60 صاروخًا أطلق من لبنان تجاه شمال إسرائيل منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت مشاهد متداولة اندلاع حرائق بعد سقوط صاروخ في مستوطنة كريات شمونة.

كما بيّنت مشاهد أخرى اللحظات الأولى لسقوط أحد الصواريخ على أحد المنازل في كريات شمونة.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية عن إصابة إسرائيلييّن نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان في مستوطنة شمال إسرائيل.

من جانبها، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، وقوع إصابات جراء إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان على عدد من المستوطنات في إصبع الجليل.

وأشارت إلى سقوط 5 صواريخ في مناطق مفتوحة في كريات شمونة وبيت هلل، ما أدى لاندلاع حرائق وحدوث إصابات.

من جانبه، أعلن “حزب الله” في بيان، الأربعاء، أن مقاتليه “قصفوا مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل، ومرابض مدفعية في بلدة ديشون شمال إسرائيل بصواريخ كاتيوشا”.

وأضاف أن القصف جاء “ردًا على ‏‏‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا في بلدتي عيتا ‏الشعب والخيام”، جنوب لبنان.

كما أعلن الحزب في بيان ثان أن عناصره “استهدفوا موقعي السماقة ورويسات العلم ‏(الإسرائيليين) في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة”. ‏

وأضاف في بيان آخر أن مقاتليه “قصفوا تموضعًا لجنود العدو (الإسرائيلي) ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”.‏

استشهاد امرأة وإصابة آخرين في لبنان

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد امرأة وإصابة شخصين آخرين بجروح، بينهم طفل عمره 12 عامًا، جراء قصف مدفعي إسرائيلي لبلدة قبريخا بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

كما أعلنت عن إصابة 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة حولا بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية.