غزة.. طفلة ترعى إخوتها الصغار بعد وفاة والدتها واستشهاد أفراد من أسرتها (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر، قصة مؤثرة لفتاة من قطاع غزة لم يتجاوز عمرها 17 عامًا، لكنها تتحمل مسؤولية كبيرة وحدها بعد وفاة واستشهاد أفراد من عائلتها.

وتتحمل منة مسؤولية رعاية جميع اخوتها الصغار بعد وفاة والدتها قبل 3 سنوات، كما أدى استشهاد أختيها اللتين يكبرانها عمرًا في هذه الحرب إلى زيادة هذه المعاناة.

وتعيش منة رفقة والدها وجدها واخوتها الصغار فوق ركام منزلهم الذي قصفه الاحتلال، ولم يبق منه سوى الطابق الأول فقط، الذي تعرض لضرر جزئي.

وتعاني منة، كما كشفت للجزيرة مباشر، من كثرة النزوح، واحتياجهم بشكل دائم لأن يكونوا مستعدين لإخلاء المنطقة في أي لحظة، قائلة عن قوات الاحتلال “ليس لهم أمان، لذلك حضرت جميع ملابسنا في أكياس حتى نخلي المنزل فورًا في أي لحظة”.

وتحدثت منة عن حصارها من قبل قوات الاحتلال، وقالت إنها في أحد الأيام وهي تجلس أمام المنزل، فوجئت بجرافة ودبابات إسرائيلية تمر من أمام المنزل، ما دفعها لإيقاظ جدها، وركضهم جميعًا نحو أقرب مدرسة حافية القدمين بسبب شدة الخوف والهلع.