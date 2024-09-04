“مخيم البركة” بخان يونس.. قصص أيتام أفقدتهم الحرب عائلاتهم (فيديو)

منذ بداية الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تكرر استشهاد عائلات بكامل أفرادها تقريبا مرات عدة.

أدى هذا الأمر إلى وجود عدد كبير من الأطفال الأيتام يواجهون الحياة بمفردهم في ظل الحرب والمصاعب التي نتجت عنها.

ومن هنا كانت فكرة “مخيم البركة” في المواصي بخان يونس، الذي يعمل على جمع الأطفال الأيتام مع من بقي من أفراد عائلتهم الكبيرة.

ومن بين هؤلاء، داود أبو شحمة، الذي التقته الجزيرة مباشر في المخيم.

وقال داود إنه يرعى طفلين، هما من بقي من عائلة كبيرة استشهد أفرادها بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف إن رعاية الأطفال تتطلب صبرا منقطعا النظير، مشيرا إلى أنه ألغى كل التزاماته ومتابعة أمور عائلته وتفرغ لرعاية ابن اخته.

في ركن آخر من المخيم، التقت الجزيرة مباشر بحالة أخرى. وقالت لانا ماضي إنها ترعى طفلا من عائلة عمها، نجا بمفرده بعد استشهاد العشرات من عائلته.

وأضافت أنها عملت باستشهاد جميع أولاد عمها وأطفالهم في ليلة واحدة، كانت هي الليلة التي انجبت فيها ابنتها.

بدوره، أوضح خليل ماضي، شقيق لانا أنه فقد 4 من أعمامه وزوجاتهم وأطفالهم، وتبقى 4 أطفال فقط هم من يحملون اسم عائلتهم.