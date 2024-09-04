مشاهد حصرية تُعرض لأول مرة.. وثائقي أمريكي يكشف “الحقيقة المرة” لنتنياهو

يكشف وثائقي جديد بعنوان “ملفات بيبي”، من إنتاج المنتج الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار أليكس جيبني، عن تفاصيل جديدة قد تهز أروقة السياسة الإسرائيلية.

الفيلم الذي سيعرض في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي مدته ساعتان، ويحتوي على لقطات حصرية لتحقيقات الشرطة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمتعلقة بتهم الفساد والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

مشاهد حصرية تُعرض لأول مرة

ويعرض الفيلم تسجيلات لتحقيقات مع نتنياهو تمت بين عامي 2016 و2018، التي لم تُكشف للعامة حتى الآن.

تظهر في هذه التسجيلات مشاهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته سارة وابنه يائير، بالإضافة إلى عاملات المنازل وأصدقائه، وتسلط هذه التسجيلات، التي وُصفت بـ”المتفجرات السياسية”، الضوء على شخصية نتنياهو والفساد المنسوب إليه.

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إلى أن القانون الإسرائيلي يمنع نشر تسجيلات التحقيقات دون إذن من المحكمة، ولكن بما أن الفيلم تم إنتاجه وعرضه في الخارج، من غير المؤكد إذا كان هذا القانون ساري المفعول.

ووصف المنتج جيبني والمخرجة أليكسيس بلوم، التسجيلات بأنها تُظهر الجانب “الشكسبيري” لنتنياهو، مشيرين إلى أن “الفساد البطيء” لشخصيته وحاجته الماسة للبقاء في السلطة دفعاه إلى اتخاذ قرارات خطرة لا تزال تؤثر في دولة إسرائيل.

فساد نتنياهو وشخصيته المعقدة

حسب صناع الفيلم، يهدف الفيلم إلى كشف “الحقيقة المرة” خلف القناع السياسي نتنياهو، وقد يُعد بمثابة إشارة تحذير لمستقبل البلاد.

ويتناول الفيلم أيضًا التغييرات التي بدأها نتنياهو كجزء من التعديلات القانونية، التي يعتقدون أنها أسهمت في التسبب بالأزمة السياسية الداخلية.

تعترف بلوم بأن التعديلات القضائية التي كان من المزمع تطبيقها، كانت أحد الأسباب التي دفعت إلى إنتاج الفيلم، وتشير إلى أن الحكومة تحت قيادته تحاول “تغيير المحاكم العليا، ومن ثم إدارة الحرب بطريقة لم تكن لتحدث أبدًا لو لم يكن لديه مثل هذا التحالف المتطرف”.

وأكد صناع الفيلم أن تقديم العمل جاء في وقت حساس، خاصة في ظل الحرب في غزة.

ويعتقد جيبني أن تناول شخصية نتنياهو في هذا الوقت يعد واجبًا ملحًا، قائلًا: “الناس يموتون كل يوم، والشخصية التي تقود البلاد تؤثر بشكل كبير على هذا الواقع”.

وتقول بلوم، التي تنحدر من عائلة يهودية، “إن سيطرة نتنياهو المفرطة على السلطة هي مسألة سيتفق عليها العديد من الإسرائيليين، وسيوافق عليها أيضًا العديد من الفلسطينيين. بينما قد يختلف الناس حول ماهية الحل للأزمة في الشرق الأوسط، أعتقد أن معظم الناس -باستثناء المتشددين من أنصار نتنياهو- سيتفقون على ضرورة رحيله”.

وسيتم عرض “ملفات بيبي” لأول مرة يومي 9 و10 سبتمبر/أيلول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ويتوقع أن يشكل زلزالًا سياسيًا لم يكن يتوقعه نتنياهو.