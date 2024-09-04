نتنياهو ينتقد مصر ويحسم موقفه من محور فيلادلفيا (فيديو)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يسحب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.
وأضاف نتنياهو في مؤتمر اليوم الأربعاء، أنه لو خرج الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا فلن يتمكن من العودة إليه، معتبرًا إن الوضع الآن استثنائي وسمح بشرعية محلية ودولية لاحتلاله.
ويرد بذلك نتنياهو، على الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس، الذي هاجم نتنياهو في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، وقال إن محور فيلادلفيا “لا يمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل”، وإنه يمكن بعد الانسحاب منه لإبرام صفقة تبادل الأسرى العودة له إذا أرادت إسرائيل ذلك.
وأكد نتنياهو مجددًا أن جيش الاحتلال يحاصر غزة من الجهات جميعها، وعرض صورًا تؤكد ذلك، فيما عرض صورًا أخرى لنفق ادعى أنه بين غزة ومصر، وأنه كان يُستخدم لتهريب الأسلحة، متهمًا مصر بالتقصير في منع دخول الأسلحة لغزة، على حد قوله.
“سألت قادة الكتائب كم مدنيا سقط؟ فقال لي القائد لم يسقط مدني واحد”.. #نتنياهو يرد بغضب على صحفي سأله بعد مقـ.ـتل 40 ألف فلسطيني.. متى توقف الحـرب؟!#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ZvlFoLEWTu
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 4, 2024
وفيما يلي أبرز ما قاله نتنياهو:
- حدود دولة إسرائيل تبدأ من نهر الأردن وحتى البحر المتوسط.
- نسيطر على الحدود البحرية لغزة ولذلك فلا يمكنهم تهريب السلاح من خلال البحر.
- نضبط الحدود مع غزة لعدم تهريب السلاح لكن محور فيلادلفيا أصبح مفتوحًا وكان على مصر أن تضبطه لكن الأمر لم ينجح.
- هدفنا من الحرب هو تدمير القدرات العسكرية لـ”حماس” وحكمها في غزة وتحرير الرهائن والتأكد من أن القطاع لن يشكل تهديدًا لنا في المستقبل.
- من دون السيطرة على محور فيلادلفيا فلن يمكننا منع “حماس” من تهريب السلاح أو الرهائن إلى صحراء سيناء.
- لن نتمكن من نزع سلاح غزة إلا إذا بقي محور فيلادلفيا تحت سيطرتنا.
- العشرات من الأنفاق الكبيرة تمر من تحت محور فيلادلفيا.
- إذا خرجنا من محور فيلادلفيا وأردنا العودة مستقبلًا فسندفع ثمنًا باهظًا لذلك فإننا لن نغادر من هناك.
- أقول لم يطالبنا بالخروج من محور فيلادلفيا لإبرام صفقة إن مثل هذه الصفقات ستقضي علينا ولن نبرم صفقة بهذه الطريقة.
- أنا مستعد لإبرام صفقة لكن “حماس” والسنوار يعرقلان ذلك.
- العالم يطالبنا بتقديم تنازلات وهذا يبعث برسالة إلى “حماس” مفادها أن اقتلوا المزيد من الرهائن للحصول على تنازلات.
- سنتمكن من إبرام صفقة فقط إذا التزمنا باستراتيجيتنا ولم نخرج من محور فيلادلفيا.
- “حماس” تراجعت عن الموافقة على إبرام صفقة لأنهم انتظروا أن تشن إيران أو “حزب الله” حربًا ضد إسرائيل لكن ذلك لم يحدث.
- ملتزمون بتحقيق كل أهداف الحرب وهذا يتطلب منا الحزم.
- أخرجنا أكثر من نصف الرهائن أحياء بسبب الضغط على “حماس” وسنواصل ذلك.
- قتلنا أكثر من 20 ألف مقاتل من “حماس” فضلًا عن عدد من قادتهم.
- شبكة الأنفاق في قطاع غزة هي الأكثر تعقيدًا وتطورًا في العالم.
- لم يسقط أي قتيل مدني في رفح سوى عدد يسير قتل عندما سقط صاروخ على مستودع أسلحة تابع لـ”حماس”.
- وافقت على تخفيض عدد قواتنا في محور فيلادلفيا لأننا لا نحتاج هناك إلى وجود فرقة ونصف.
- لن يتحقق وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة إلا إذا خضع محور فيلادلفيا لسيطرة جهة ما.
- أعطيت فريق التفاوض بعض الصلاحيات خلال محادثات التوصل لصفقة لكن “حماس” هي التي رفضت.
- السلطة الفلسطينية تدرس لطلاب المدارس في الضفة الغربية المناهج نفسها التي تدرسها “حماس” وتدعو للقضاء على إسرائيل.
- الطريقة الوحيدة للسيطرة على محور فيلادلفيا هو احتلال غزة ولم يكن لدينا الشرعية الدولية لفعل ذلك قبل 7 أكتوبر.
- لا أعتقد أن عودة الاستيطان إلى قطاع غزة أمر واقعي أو منطقي.
- “حماس” هي التي لم تقبل بالمقترح الأمريكي الذي طرح في 27 مايو ولا حتى بالمقترح المحدث.
- “حماس” أدخلت 29 تعديلًا على المقترح الأمريكي الذي طرح في 27 مايو.
- سأفعل كل ما في وسعي من أجل إطلاق سراح الرهائن لكن يجب ممارسة الضغوط من أجل ذلك على “حماس” وليس علينا.