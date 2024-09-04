نتنياهو ينتقد مصر ويحسم موقفه من محور فيلادلفيا (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يسحب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر اليوم الأربعاء، أنه لو خرج الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا فلن يتمكن من العودة إليه، معتبرًا إن الوضع الآن استثنائي وسمح بشرعية محلية ودولية لاحتلاله.

ويرد بذلك نتنياهو، على الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس، الذي هاجم نتنياهو في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، وقال إن محور فيلادلفيا “لا يمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل”، وإنه يمكن بعد الانسحاب منه لإبرام صفقة تبادل الأسرى العودة له إذا أرادت إسرائيل ذلك.

وأكد نتنياهو مجددًا أن جيش الاحتلال يحاصر غزة من الجهات جميعها، وعرض صورًا تؤكد ذلك، فيما عرض صورًا أخرى لنفق ادعى أنه بين غزة ومصر، وأنه كان يُستخدم لتهريب الأسلحة، متهمًا مصر بالتقصير في منع دخول الأسلحة لغزة، على حد قوله.

“سألت قادة الكتائب كم مدنيا سقط؟ فقال لي القائد لم يسقط مدني واحد”.. #نتنياهو يرد بغضب على صحفي سأله بعد مقـ.ـتل 40 ألف فلسطيني.. متى توقف الحـرب؟!#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ZvlFoLEWTu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 4, 2024

وفيما يلي أبرز ما قاله نتنياهو: