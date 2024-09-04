هل ستنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من الصفقة؟ أسامة حمدان يوضح (فيديو)

نفي أسامة حمدان عضو المكتب السياسي في حركة حماس وجود أي تفاصيل عن عرض إسرائيلي بالانسحاب من محور فيلادلفيا، في المرحلة الثانية من الصفقة.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر مساء الثلاثاء “لم يصلنا أي شيء رسمي حتى الآن بهذا الخصوص، لكن إذا حدث سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف حمدان أنه “لا يوجد مبرر لعناد نتنياهو وإصراره غير المبرر على استمرار العدوان سوى رغبته الجامحة في المواصلة في الإبادة الجماعية، مقتنعا أن سلوك الإدارة الأمريكية يعطيه هذا الهامش، بسبب سلوكها الداعم له بكل طريقة ممكنة سياسيا واقتصاديا وعسكريا”.

وأكد أن “الوضع الراهن يتطلب إعلانا رسميا إسرائيليا بالموافقة على المبادرة التي قدمها الوسطاء في أواخر يونيو/حَزيران الماضي، ووافقت عليها حماس، وكان الرد الإسرائيلي عليها ارتكاب مجزرة المواصي ومجزرة خان يونس واغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية“.

البدائل المطروحة لمحور فيلادلفيا

أكد حمدان أن “الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا من الناحية المصرية انتهاك لاتفاقية كامب ديفيد، وأن الوجود في محور فيلادلفيا من الناحية الفلسطينية وجود للاحتلال على أرض فلسطين، وهذه الحدود هي حدود فلسطينية مصرية مشتركة، القرار فيها وكيفية إدارة الوضع عليها يعود للجانبين الفلسطيني والمصري، وليس للإسرائيلي أن يقرر فيها”.

وأشار حمدان إلى أن التعنت الإسرائيلي في موضوع فيلادلفيا لا علاقة له بتهريب السلاح “لكن بإصرار الإسرائيلي على انتهاك السيادة المصرية الفلسطينية، وأن النقطة الأساس هي سلوك نتنياهو التفاوضي الذي يحاول أن يكسب المزيد من الوقت على أمل أن ينجح في الوصول إلى أهدافه التي فشل في تحقيقها كما يريد على مدى 11 شهرا”.

وأضاف حمدان “نحن متفقون أن هذه المنطقة لن يكون فيها أي وجود غير مصري وفلسطيني، فالمحور فلسطيني مصري، يؤكد ذلك الواقع الدولي والسياسة الدولية والقانون الدولي”.

وحذر حمدان من “المغامرات المستقبلية للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ما حدث في غزة، يثبت أنه ليس جيشا محاربا، لكنه جيش مجرم يقتل النساء والأطفال، ومن ثَمَّ يُشكل خطرا في عدوانيته تلك على كل الجوار، وليس هناك ما يمنع إذا شعرت إسرائيل بنشوة من القوة أن تفعل نفس ما تفعله في غزة، في مصر، أو في الأردن، أو في سوريا، أو في لبنان”.

أبرز ما جاء في مقابلة أسامة حمدان: