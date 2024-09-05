حماس: لسنا بحاجة لمقترحات جديدة والمطلوب الآن الضغط على نتنياهو

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان، اليوم الخميس، إنه لا توجد حاجة إلى مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار وإن المطلوب الآن هو الضغط على إسرائيل لقبول مقترح أمريكي وافقت عليه الحركة بالفعل.

يأتي هذا بينما من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة مقترحًا جديدًا يهدف إلى سد الفجوات بين حماس وإسرائيل.

وقالت حماس في البيان “لسنا بحاجة إلى مقترحات جديدة، والمطلوب الآن هو الضغط على نتنياهو وحكومته وإلزامهم بما تم التوافق عليه”.

وذكرت حماس أن “قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا “يهدف لإفشال التوصل لاتفاق”.

كان نتنياهو قد أكد عبر مؤتمرين صحفيين الاثنين والأربعاء، أنه لن يسحب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، مكررًا مزاعمه بأن هذا المحور مرت عبره في السابق أسلحة إلى حركة حماس.

وأضافت حماس في بيانها “نحذر من الوقوع في شرك نتنياهو وألاعيبه حيث يستخدم المفاوضات لإطالة أمد العدوان على شعبنا”.

وتقول حماس إنها قبلت بالمقترح الذي قدمته الولايات المتحدة في الثاني من يوليو/تموز.

وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.