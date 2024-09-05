رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الحدود مع قطاع غزة (فيديو)

قام رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة، اليوم الخميس، بتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تمسكه باستمرار احتلال محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، وأيضًا غداة انتقاد نتنياهو للقاهرة بالتقصير في منع التهريب عبر الحدود، وهو ما تعترض عليه مصر.

وقال متحدث الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان إن خليفة قام بزيارة “لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع غزة”.

#المتحدث_العسكرى : رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى … إنستجرام :https://t.co/gCrygjzhkH

ثريدز :https://t.co/nQnX4C54Wb pic.twitter.com/o68qSqHU1b — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 5, 2024

وأضاف المتحدث أن خليفة، تفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي للبلاد “حيث بدأ جولته التفقدية بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري”.

وبحسب البيان صرح خليفة بأن المهمة الرئيسية للجيش هي “الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مشددًا على أن رجال الجيش قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلا بعد جيل”.

#المتحدث_العسكرى : الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إجراءات التأمين على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى … إنستجرام :https://t.co/gCrygjzhkH

ثريدز :https://t.co/nQnX4C54Wb pic.twitter.com/H2iWeh4enV — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 5, 2024

واستمع رئيس الأركان، وفقًا للبيان إلى “شرح مفصل تضمن أسلوب العمل والتنسيق بين كافة التخصصات؛ بما يحقق السيطرة الكاملة على خط الحدود الدولية على مدار الـ24 ساعة”.

#المتحدث_العسكرى : رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد عدد من الإرتكازات الأمنية بمدينة رفح … إنستجرام :https://t.co/gCrygjzhkH

ثريدز :https://t.co/nQnX4C54Wb pic.twitter.com/iWf2nkSWf4 — المتحدث العسكري (@EgyArmySpox) September 5, 2024

وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة الجيش، بينهم قائد قوات حرس الحدود، ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والقائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وقائد الجيش الثاني الميداني، وقادة القوات الخاصة، وفقًا للمتحدث العسكري.

احتلال معبر رفح

وفي 6 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وسيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، فيما أعلنت القاهرة رفضها أي تعاون مع الإسرائيليين في المعبر، وتصر على التعاون فقط مع الجانب الفلسطيني.

وعبر مؤتمرين صحفيين الاثنين والأربعاء، أكد نتنياهو أنه “لن يسحب” جيشه من محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر.

ويعد بقاء جيش الاحتلال في ذلك المحور أحد أهم الأسباب المعرقلة للتوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس لوقف الحرب بغزة وتبادل الأسرى.