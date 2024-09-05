سياسة|مصر

رئيس أركان الجيش المصري يتفقد الحدود مع قطاع غزة (فيديو)

رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح الحدودي مع غزة
رئيس أركان الجيش المصري يتفقد معبر رفح الحدودي مع غزة (منصات التواصل)
5/9/2024-|آخر تحديث: 5/9/202409:39 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قام رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة، اليوم الخميس، بتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين في معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وتأتي الزيارة بعد يوم واحد من إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تمسكه باستمرار احتلال محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، وأيضًا غداة انتقاد نتنياهو للقاهرة بالتقصير في منع التهريب عبر الحدود، وهو ما تعترض عليه مصر.

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وقال متحدث الجيش المصري العقيد غريب عبد الحافظ، في بيان إن خليفة قام بزيارة “لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع غزة”.

وأضاف المتحدث أن خليفة، تفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي للبلاد، “حيث بدأ جولته التفقدية بالمرور على القوات المكلفة بتأمين معبر رفح البري”.

وبحسب البيان صرح خليفة بأن المهمة الرئيسة للجيش هي “الحفاظ على حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مشددًا على أن رجال الجيش قادرون على الدفاع عن حدود الوطن جيلًا بعد جيل”.

واستمع رئيس الأركان، وفقًا للبيان إلى “شرح مفصل تضمن أسلوب العمل والتنسيق بين كافة التخصصات، بما يحقق السيطرة الكاملة على خط الحدود الدولية على مدار الـ24 ساعة”.

 

وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة الجيش، بينهم قائد قوات حرس الحدود، ونائب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، والقائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، وقائد الجيش الثاني الميداني، وقادة القوات الخاصة، وفقًا للمتحدث العسكري.

احتلال معبر رفح

وفي 6 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وسيطر في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، فيما أعلنت القاهرة رفضها أي تعاون مع الإسرائيليين في المعبر، وتصر على التعاون فقط مع الجانب الفلسطيني.

وعبر مؤتمرين صحفيين الاثنين والأربعاء، أكد نتنياهو أنه “لن يسحب” جيشه من محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر.

ويعد بقاء جيش الاحتلال في ذلك المحور أحد أهم الأسباب المعرقلة للتوصل لاتفاق بين إسرائيل و”حماس” لوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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