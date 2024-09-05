كانت ترتدي حذاء التزلج.. استشهاد طفلة في غزة أثناء لهوها أمام منزلها (فيديو)

وثقت صور ومقاطع فيديو متداولة، مشاهد لجثمان طفلة ترتدي حذاء تزلج استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء لهوها أمام منزلها في قطاع غزة، الثلاثاء.

والتقط المصور محمد الجعبري مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” يظهر الطفلة التي استشهدت وهي ترتدي حذاء التزلج.

الصورة كفيلة بحجم الوجع..

مشاهد قاسية لطفلة شهيدة وهي ترتدي حذاء كانت تلهو به قبل استهدافها من الاحتلال في شوارع #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/qDJGCrRrle — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 4, 2024

وأوضح الجعبري أن الطفلة اُستهدفت أثناء لعبها أمام منزلها في مدينة غزة، شمالي القطاع، وعلق قائلاً “هذه الفتاة مستهدفة لأنها سعيدة وعايشة الحياة، الاحتلال لا يريد لأحد أن يعيش الحياة هنا في شمال غزة”.

ونشر الصحفي أنس الشريف، مقطع “فيديو” للطفلة، وعلق عليه متسائلًا “هل هذا هو بنك أهداف إسرائيل؟ ‏ما ذنب هذه الطفلة لتُقتل بهذه الوحشية وهي تلعب في شوارع شمال غزة؟ ‏بعد أن دمرت بيوتهم ومدارسهم وملاعبهم، ها هي تلاحقهم حتى في لحظات لعبهم”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، وعبروا عن حزنهم لاستشهاد الطفلة أثناء لهوها، مؤكدين أن استشهادها يؤكد القصف العشوائي والمدمر لجيش الاحتلال، والذي لا يستثني لا الأطفال ولا النساء ولا كبار السن في غزة.

تقتل اسرائيل كل أطفالنا الذين يحبون الحياة ويلعبون، قتلت اسرائيل بالأمس هذه الطفلة التي تلعب ببوت العجلات وهي ترتديه وتلعب فيه، كما قتلت ابنة أختي تالا قبل عدة أشهر وقد كانت لاعبة ماهرة في بوت العجلات، وهذا الفيديو ذكرى لها وتعبر كم هي ماهرة وتحب الحياة. pic.twitter.com/wY2rjdzLwl — Radwan Abu Muammer🇵🇸. (@radwan_rood) September 4, 2024

توقفت عجلاتها عن الدوران، نقلت للمشفى بحذائها الرياضي الذي كانت تلهو به معتقدةً أنها بعيدة عن الصواريخ الإسرائيلي التي وصلها أحدهم فأوقف عجلة حياة الطفلة.#غزة #Gaza pic.twitter.com/tOpOo5yGPI — Osama Lubbad (@OsamaaLubbad) September 4, 2024