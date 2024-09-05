مع أغنية أمريكية.. القسام تنشر “فيديو” جديدا لأسرى إسرائيليين قُتلوا في غزة (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، “فيديو” جديدًا، الخميس، يظهر فيه عدد من الأسرى الإسرائيليين الذين تأكد مقتلهم في غزة، يناشدون فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإتمام الصفقة.

بدأ “الفيديو” بمشاهد لإسرائيليين يبكون على فقدان أقربائهم من الأسرى في غزة، ثم تظهر نعوشًا ملفوفة بالعلم الإسرائيلي وحاخامات يؤدون طقوس الدفن، ويسمع في الخلفية موسيقى حزينة لأغنية “I’M COMING HOME”.

وتُعد الأغنية أحد الأعمال الموسيقية التي تستخدم بشكل متكرر في سياقات توثيق لحظات العودة إلى الوطن، سواء للمحاربين العائدين من الخدمة العسكرية أو الأفراد بعد فترات غياب طويلة، وقد صدرت في عام 2010 وحققت ملايين المشاهدات على “يوتيوب”.

حديث الأسرى قبل مقتلهم

تحدث الأسرى في التسجيل -قبل مقتلهم- إلى الشعب الإسرائيلي، مطالبين إياهم بممارسة الضغوط على حكومتهم لإتمام صفقة تبادل وإطلاق سراحهم.

ويقول الأسير الإسرائيلي-الأمريكي القتيل هيرش غولدبرغ بولين في التسجيل: “الأسوأ من ذلك هو أن بلدي إسرائيل، تحاول قصفي دون توقف”.

وانتقد الأسير الكسندير لوبانوف تصرفات الحكومة الإسرائيلية، وقال: “الآن أنتم تستمرون في الفشل في كل محاولة لإطلاق سراحنا أحياء”.

وقالت الأسيرة عدين يروشلمي: “أنا أتوجه إليك بينامين نتنياهو الذي حرر أكثر من 1000 أسير في صفقة شاليط، حاليًا يطلبون أقل من الربع في كل شخص منا، أنا غير قادرة على الفهم.. هل أنا أساوي أقل؟”.

وفي نهاية “الفيديو”، ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقتطفات يشدد فيها على أن الحكومة تعمل جاهدة لإعادة الأسرى إلى وطنهم، لكن “الفيديو” اختتم بصورة ساعة رملية تحمل رسالة “الوقت ينفد…”.

يُذكر أنه قد تم العثور على جثث الأسرى الستة فجر الأحد الماضي.