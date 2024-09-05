نتنياهو يكذّب تصريحات البيت الأبيض بشأن مفاوضات غزة

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية صحة التقارير التي أشارت إلى اقتراب إسرائيل والولايات المتحدة من التوصل إلى اتفاق بنسبة 90% بشأن الحرب على غزة، مؤكدًا أن هذه التقارير “غير دقيقة”.

وأوضح نتنياهو أن الشعب الإسرائيلي يدعم “بقوة” الموقف الذي اتخذته الحكومة، رغم الاحتجاجات المستمرة.

وفي إحاطة إعلامية، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، الخميس: “لا نبالغ في التفاؤل بإمكانية الوصول إلى صفقة، والواقع يشير إلى أن هناك اتفاقًا بالفعل على 90% من بنود المقترح المقدم”.

وأضاف أن الاتصالات مستمرة مع الشركاء في المنطقة، مع التأكيد أن “حماس” تظل العقبة الكبرى أمام التوصل لاتفاق.

وقال إن “أجزاء في محور فيلادلفيا لا تعد ضمن المناطق المكتظة بالسكان بغزة”.

تفاصيل المقترح الأمريكي

وكان مسؤول أمريكي رفيع أوضح في تصريحات سابقة أن المقترح الحالي ينص على الإفراج عن نحو 800 أسير فلسطيني مقابل الأسرى الإسرائيليين، ويتضمن أيضًا زيادة المساعدات الإنسانية لغزة لتصل إلى نحو 600 شاحنة يوميًا بما في ذلك 50 شاحنة من الوقود.

وأضاف المسؤول أن المرحلة الأولى من المقترح تنص على سحب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة وليس بالكامل، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنية الإسرائيلية في مفاوضات وقف إطلاق النار.

ووصلت المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين تل أبيب و”حماس” إلى مرحلة حرجة، جراء إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونتساريم جنوبي القطاع ووسطه، بينما تطالب “حماس” بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وعودة النازحين دون تقييد.