سياسة|جورجيا

13 قتيلا وجريحا بإطلاق نار على مدرسة ثانوية في جورجيا الأمريكية (فيديو)

إطلاق نار في مدرسة بأمريكا يؤءي لمقتل 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين
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5/9/2024-|آخر تحديث: 5/9/202412:50 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في إطلاق نار على مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت السلطات المحلية مؤكدة توقيف مشتبه به.

وقال مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا على منصة “إكس” إن إطلاق النار في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر بالولاية أسفر عن مقتل 4 ونقل 9 مصابين إلى مستشفيات.

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وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بارو في بيان إن مشتبهًا به قيد الاحتجاز، فيما نقلت شبكة (سي إن إن) عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن المشتبه به يبلغ من العمر 14 عامًا.

وأظهرت مشاهد التلفزيون المحلي سيارات إسعاف تمر في باحة المدرسة بعد ساعتين تقريبًا على الإبلاغ عن الاعتداء، فيما كانت عشرات السيارات متوقفة في محيط المدرسة.

بايدن وهاريس يعلّقان

علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الواقعة، وقال في بيان “يتعلم التلاميذ في مختلف أنحاء البلاد كيفية الانحناء والاختباء بدلًا من القراءة والكتابة، لا يمكننا الاستمرار في قبول هذا باعتباره أمرًا طبيعيًا”، في إشارة إلى تكرار مثل هذه الاعتداءات في مختلف أنحاء البلاد.

ودعا بايدن الجمهوريين إلى العمل مع الديمقراطيين لإقرار “تشريع لسلامة الأسلحة النارية يتبع المنطق”.

من جانبها دعت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس الأمريكيين إلى وضع حد لـ”آفة عنف الأسلحة” في الولايات المتحدة.

وقالت أمام حشد في تجمع انتخابي في نيوهامبشر لعرض خطتها الاقتصادية “يتعين علينا إنهاء آفة عنف الأسلحة في بلدنا إلى الأبد، لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو”.

حوادث متكررة

وتتكرر حوادث إطلاق النار على مدارس في الولايات المتحدة حيث يمتلك حوالي ثلث البالغين سلاحًا، فيما قوانين شراء أسلحة من العيار الثقيل متراخية.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية من الناخبين يفضلون قوانين أكثر صرامة لشراء الأسلحة النارية واستخدامها، لكن جماعات الضغط القوية المؤيدة لاقتناء أسلحة، تعارض فرض مزيد من القيود فيما فشل المشرعون مرارًا في التحرك.

وشهدت الولايات المتحدة 384 حادث إطلاق نار جماعي على الأقل هذا العام، وفقًا لمنظمة “أرشيف عنف الأسلحة” غير حكومية التي تعرّف إطلاق النار الجماعي بأنه الحادث الذي تسجل فيه إصابة أو مقتل 4 أشخاص أو أكثر، وقُتل 11557 شخصًا في أعمال عنف مرتبطة بالسلاح بحسب تلك المنظمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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