13 قتيلا وجريحا بإطلاق نار على مدرسة ثانوية في جورجيا الأمريكية (فيديو)

قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح في إطلاق نار على مدرسة ثانوية في ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت السلطات المحلية مؤكدة توقيف مشتبه به.

وقال مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا على منصة “إكس” إن إطلاق النار في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر بالولاية أسفر عن مقتل 4 ونقل 9 مصابين إلى مستشفيات.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بارو في بيان إن مشتبهًا به قيد الاحتجاز، فيما نقلت شبكة (سي إن إن) عن مصدر لم تذكر اسمه قوله إن المشتبه به يبلغ من العمر 14 عامًا.

وأظهرت مشاهد التلفزيون المحلي سيارات إسعاف تمر في باحة المدرسة بعد ساعتين تقريبًا على الإبلاغ عن الاعتداء، فيما كانت عشرات السيارات متوقفة في محيط المدرسة.

علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الواقعة، وقال في بيان “يتعلم التلاميذ في مختلف أنحاء البلاد كيفية الانحناء والاختباء بدلًا من القراءة والكتابة، لا يمكننا الاستمرار في قبول هذا باعتباره أمرًا طبيعيًا”، في إشارة إلى تكرار مثل هذه الاعتداءات في مختلف أنحاء البلاد.

ودعا بايدن الجمهوريين إلى العمل مع الديمقراطيين لإقرار “تشريع لسلامة الأسلحة النارية يتبع المنطق”.

من جانبها دعت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس الأمريكيين إلى وضع حد لـ”آفة عنف الأسلحة” في الولايات المتحدة.

وقالت أمام حشد في تجمع انتخابي في نيوهامبشر لعرض خطتها الاقتصادية “يتعين علينا إنهاء آفة عنف الأسلحة في بلدنا إلى الأبد، لا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو”.

. #Breaking exclusive: video from Joel Romero from inside Apalachee High School where multiple people were shot. This is when law enforcement started moving in. 1 person in custody. Stay with @FOX5Atlanta as we bring you live reports from the scene. pic.twitter.com/v8yyAUhtxh

— Brittany Edney (@BrittanyEdney) September 4, 2024