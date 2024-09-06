أدلت بشهادة مؤثرة عن غزة أمام البرلمان.. إطلاق سراح ممرضة فرنسية بعد اعتقال قصير

أطلقت السلطات الفرنسية، بعد اعتقال قصير، سراح الممرضة إيمان معرفي، التي تطوعت لمدة أسبوعين في المستشفى الأوروبي بخان يونس في قطاع غزة، وعند عودتها أدلت بشهادتها، عما رأته، أمام مجلس النواب الفرنسي.

ومن جانبه، قال النائب الفرنسي توماس بورتس “لقد تم إطلاق سراح إيمان معرفي للتو، وانتهى الأمر، ولن تتم ملاحقتها قضائيا”.

وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس، أن “تفتيش أجهزة الأمن منزل إيمان أمام عائلتها، لا يدع مجالا للشك في رغبة السلطات بترهيب الأصوات التي ترتفع لدعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار”.

Imane Maarifi vient d’être libérée. Sa GAV est terminée. Aucune poursuite. La perquisition au domicile devant la famille ne laisse aucun doute sur la volonté d’intimider les voix qui s’élèvent pour soutenir le peuple palestinien et exiger un cessez-le-feu immédiat. — Thomas Portes (@Portes_Thomas) September 5, 2024

وكانت الممرضة الفرنسية إيمان معرفي، قد روت في فبراير/شباط الماضي، عبر الجزيرة مباشر، الأهوال التي رأتها في قطاع غزة، والتدهور الكبير في القطاع الصحي، مؤكدة أن المشاهد التي عاينتها ستبقى عالقة في ذاكرتها دون نسيان.

وكشفت في شهادتها، عن احتمالية استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الفسفور الأبيض وأسلحة أخرى محرمة دوليًا في الحرب ضد قطاع غزة.

كما صرحت بأن المرضى في المستشفى الأوروبي معرضون جميعًا للموت الوشيك وبنسبة 100%، نتيجة استقبال المستشفى العديد من النازحين مما يزيد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد استشهد أكثر من 40 ألف فلسطيني في القطاع الفلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.