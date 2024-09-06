سياسة|فرنسا

أدلت بشهادة مؤثرة عن غزة أمام البرلمان.. إطلاق سراح ممرضة فرنسية بعد اعتقال قصير

كشفت عن احتمالية استخدام إسرائيل قنابل الفسفور الأبيض في غزة

الممرضة الفرنسية إيمان معرفي (وسائل التواصل)
6/9/2024-|آخر تحديث: 6/9/202401:28 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أطلقت السلطات الفرنسية، بعد اعتقال قصير، سراح الممرضة إيمان معرفي، التي تطوعت لمدة أسبوعين في المستشفى الأوروبي بخان يونس في قطاع غزة، وعند عودتها أدلت بشهادتها -عما رأته- أمام مجلس النواب الفرنسي.

ومن جانبه، قال النائب الفرنسي توماس بورتس “لقد أطلِق سراح إيمان معرفي للتو، وانتهى الأمر، ولن تُلاحق قضائيا”.

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وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس أن “تفتيش أجهزة الأمن منزل إيمان أمام عائلتها، لا يدع مجالا للشك في رغبة السلطات بترهيب الأصوات التي ترتفع لدعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف إطلاق النار”.

وكانت الممرضة الفرنسية إيمان معرفي قد روت عبر الجزيرة مباشر، في فبراير/شباط الماضي، الأهوال التي رأتها في قطاع غزة، والتدهور الكبير في القطاع الصحي، مؤكدة أن المشاهد التي عاينتها ستبقى عالقة في ذاكرتها دون نسيان.

وكشفت في شهادتها، عن احتمالية استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الفسفور الأبيض وأسلحة أخرى محرمة دوليًا في الحرب ضد قطاع غزة.

وصرّحت بأن المرضى في المستشفى الأوروبي معرضون جميعًا للموت الوشيك وبنسبة 100%، نتيجة استقبال المستشفى العديد من النازحين مما يزيد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى.

ووَفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهد أكثر من 40 ألف فلسطيني في القطاع الفلسطيني منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

المصدر : الجزيرة مباشر

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