سياسة|تركيا

أردوغان والبيت الأبيض يعلّقان على قتل الاحتلال الإسرائيلي متضامنة تركية أمريكية في نابلس

عائشة نور نابلس
جثمان عائشة نور مسجى في المستشفى بمدينة نابلس (رويترز)
6/9/2024-|آخر تحديث: 6/9/202408:43 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “تدخل إسرائيل الهمجي ضد احتجاجات مدنية مناهضة للاحتلال في الضفة الغربية”، مما أسفر عن مقتل “المواطنة عائشة نور إزجي إيجي، على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس”، شمالي الضفة الغربية.

وقال أردوغان عبر “فيسبوك”، مساء الجمعة، إن تركيا ستواصل “العمل لإنهاء سياسة الاحتلال والإبادة الجماعية الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية أمام القانون”.

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وذكرت الخارجية التركية في بيان، مساء الجمعة، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي من قتلت عائشة.

وقالت إن إسرائيل تحاول “تخويف أي شخص يأتي لمساعدة الفلسطينيين سلميًا ضد الإبادة الجماعية”، مضيفة أن “سياسة العنف هذه لن تسفر عن نتائج”.

وأكد بيان الخارجية التركية أن “السلطات الإسرائيلية التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية ومن يدعمها دون قيد أو شرط، ستحاسب بالتأكيد أمام المحاكم الدولية”.

وأعلن فؤاد نافعة مدير مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي في نابلس، ظهر اليوم الجمعة، “استشهاد المتضامنة الأمريكية من أصول تركية أيسينور إزجي إيجي (26 عامًا)” متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الحي في الرأس في بلدة بيتا جنوبي نابلس، في شمال الضفة الغربية.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن “الانزعاج الشديد إزاء الوفاة المأساوية لمواطنة أمريكية بالضفة الغربية”، وقال البيت الأبيض إنه تم التواصل مع السلطات الإسرائيلية وطلب مزيد من المعلومات والتحقيق في الواقعة.

وكتب السفير الأمريكي في إسرائيل جاك على “إكس” إنه يتم جمع المزيد من المعلومات بشكل عاجل عن ملابسات الواقعة، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار بيان آخر عند الحصول على تفاصيل إضافية.

كما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية “جريمة الإعدام البشعة”، وقالت في بيان إنها “جزء لا يتجزأ من جرائم الاحتلال ضد شعبنا، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية والتهجير، واستهداف من يتضامن مع قضية شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة”.

وأضاف بيان الخارجية الفلسطينية أن قتل المتضامنة يعد “ترجمة عملية لتعليمات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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