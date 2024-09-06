“استمررتم في عمليات تحرير فاشلة”.. القسام تبث فيديو لأسير إسرائيلي سادس قبل مقتله (شاهد)

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لـ”ألموغ ساروسي”، أحد الأسرى الإسرائيليين الستة الذين عثر جيش الاحتلال مؤخرًا على جثثهم في قطاع غزة.

وقال ساروسي في المقطع الذي صُّور قبل مقتله “مرحبا، أنا ألموغ ساروسي، من رعنانا، أبلغ من العمر 27 عامًا. في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 اعتقلت أنا وزوجتي وأصدقائي من حفلة ريعيم”.

وأضاف “ظروفنا صعبة، لا يوجد أكل ولا ماء ولا كهرباء، معروف للجميع أنها غير موجودة هناك، الاستهدافات من كل مكان، الاستهدافات كان هدفها أنا والمخطوفين الآخرين”.

“فشلتم وأهملتمونا”

ووجه ألموغ رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية، قائلًا “لقد فشلتم في السابع من أكتوبر وأهملتمونا، لأننا طلبنا مساعدة منكم وقلتم ساعدوا أنفسكم، ما أدى إلى أسْرنا، ثم استمر فشلكم عبر عمليات تحرير فاشلة كانت ستؤدي إلى قتلي”.

“اخرجوا للشارع وتظاهروا”

ثم توجّه برسالة إلى الإسرائيليين قائلًا “أما أنتم يا شعب إسرائيل، فكونوا أقوياء واخرجوا للشارع وتظاهروا، قوتنا في اتحادنا، وحياتنا في أيديكم، أنتم أملنا ونثق بكم”.

ومنذ الاثنين الماضي، بدأت القسام في بث الرسائل الأخيرة للأسرى الإسرائيليين الستة، إذ بدأت بالأسيرة عيدان يروشلمي ثم أوري دانينو قبل أن تبث، الأربعاء، تسجيلا للأسيرين ألكسندير لوبنوف وكارميل جات.

وبثت كتائب القسّام، مساء أمس الخميس، رسالة الأسير الإسرائيلي الأمريكي هيرش جولدبرغ بولن، قبل أن تختم اليوم بالرسالة الأخيرة للأسير السادس ألموغ ساروسي.

وحمّلت كل التسجيلات الحكومةَ الإسرائيلية بقيادة نتنياهو والأجهزة الأمنية والعسكرية مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر 2023، وطالب جميع الأسرى بضرورة الإسراع بإبرام صفقة تبادل واستمرار المظاهرات الشعبية المطالبة باستعادتهم أحياء.