بقذائف الهاون.. سرايا القدس تضرب تحشدات لجيش الاحتلال في حي الزيتون (فيديو)

نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- مقاطع مصورة لما قال إنها “مشاهد من قصف مجاهدي سرايا القدس بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم بحي الزيتون في مدينة غزة ضمن معركة طوفان الأقصى“.

وبدأ المشهد المصور معنونًا بـ”رصد تحشدات العدو الصهيوني”، قبل أن يظهر مقاتلون فلسطينيون يتبعون حركة المقاومة، وهم يطلقون قذائف الهاون، التي أظهر المقطع أنها سقطت على التحشدات الإسرائيلية.

وتواصل مختلف فصائل المقاومة الفلسطيني التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تجتاح عموم قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلّفت حتى الآن نحو 41 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين، إضافة للدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية في محافظات ومدن القطاع، لا سيما بعد الاستهداف المباشر للمنشآت المدنية، فضلًا عن التسبب بمجاعة كارثية بسبب الحصار الذي اشتد من بداية العدوان على القطاع، بحسب منظمات إنسانية أممية ودولية.